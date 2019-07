Boris Johnson quasi premier | il capo del Tesoro sbatte la porta

E se Boris Johnson fosse una sorpresa? : Qualche anno fa Boris Johnson, allora giornalista del settimanale conservatore Spectator, mi chiama per sapere se mi fosse possibile metterlo in contatto con Berlusconi. Con tutta la simpatia per quel mattoide adorabile, mi guardai bene dallo stabilire un contatto. Nella mia veste di amico e consigl

Brexit - ?Boris Johnson contro Jeremy Hunt : ?chi vincerà? : Stile, personalità e approccio sono diversi, ma il messaggio su Brexit è molto simile. I due candidati a diventare leader del partito conservatore e premier britannico nelle ultime ore...

Boris Johnson è nei guai? : Dopo che la polizia è intervenuta a casa sua per via di una lite con la compagna c'è chi gli chiede spiegazioni, lui si rifiuta di darle e sta diventando un problema

Brexit - Boris Johnson sta per finire in una trappola. Come ne uscirà? : Sembra ormai inevitabile che alla fine di luglio Boris Johnson verrà eletto primo ministro dai membri del partito conservatore. Boris vincerà perché il partito conservatore è per il 90 per cento sicuro che il Regno Unito debba guardare a ovest, verso l’Atlantico, e mettersi dietro le spalle la pessima esperienza con il Vecchio Continente, tutto ciò nonostante soltanto il 48 per cento dell’elettorato del Regno Unito molto probabilmente è a ...

Brexit. Bufera su Boris Johnson : arriva la Polizia : Bufera per l’aspirante premier britannico. La scorsa notte è arrivata la Polizia a casa di Boris Johnson, il candidato favorito

Boris Johnson - LITE FURIOSA CON LA FIDANZATA/ 'Metti giù le mani' - arriva la polizia : Un bicchiere di vino versato sul divano da BORIS JOHNSON dà inizio alla LITE FURIOSA con la FIDANZATA Carrie: i vicini chiamano la polizia...

È intervenuta la polizia a casa del politico britannico Boris Johnson e della sua compagna - dopo che i vicini avevano sentito urla e rumori di cose rotte : Sabato mattina la polizia di Londra è intervenuta a casa del politico conservatore Boris Johnson, possibile futuro primo ministro britannico, e della sua compagna, Carrie Symonds. La polizia era stata chiamata da alcuni vicini che avevano sentito urla molto forti

Il nuovo primo ministro britannico sarà uno tra Boris Johnson e Jeremy Hunt : Da sinistra, Boris Johnson (foto: Peter Summers/Getty Images) e Jeremy Hunt (foto: Chris J Ratcliffe/Getty Images) Da qualche settimana nel Regno Unito il tema principale non è più la Brexit ma la corsa per la leadership nel partito conservatore che si è aperta ufficialmente con l’annuncio delle dimissioni della premier Theresa May, il 24 maggio scorso. In gioco non c’è solo il destino di un partito, che alle ultime elezioni europee ...

Boris Johnson e Jeremy Hunt sono gli ultimi due candidati rimasti in corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico : Il nuovo segretario del Partito Conservatore britannico – e quindi il nuovo primo ministro del Regno Unito sarà uno tra Jeremy Hunt e Boris Johnson, gli ultimi due candidati rimasti in corsa dopo l’ultima votazione interna al Partito, che ha

Gli ultimi candidati ancora in corsa per la leadership del Partito Conservatore sono Boris Johnson - Jeremy Hunt e Michael Gove : Gli ultimi tre candidati ancora in corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico sono Boris Johnson, Jeremy Hunt e Michael Gove. Dopo una votazione tenuta questa mattina è stato infatti eliminato il candidato Sajid Javid, che ha ricevuto meno voti degli altri:

Boris Johnson primeggia e divide : Boris Johnson ha dominato il primo round delle primarie dei conservatori con 114 voti su 313, staccando tutti gli altri concorrenti. L’ex ministro degli Esteri ha ottenuto più voti degli altri tre candidati più popolari messi insieme – Jeremy Hunt con 43 schede, Michael Gove con 37 e Dominic Raab co

Brexit : chi è Boris Johnson - il grande favorito per il dopo-May : La corsa alla successione a Theresa May è ufficialmente iniziata. La lista dei candidati a diventare leader del partito conservatore e premier britannico è stata annunciata oggi....

Brexit - chi è Boris Johnson il grande favorito per il dopo-May : La corsa alla successione a Theresa May è ufficialmente iniziata. La lista dei candidati a diventare leader del partito conservatore e premier britannico è stata annunciata oggi....

Boris Johnson super falco della Brexit : "Nuovo accordo con Ue o non paghiamo" : Boris Johnson avverte l’Ue: se diventasse nuovo premier britannico, rifiuterebbe di pagare i circa 39 milioni di sterline (oltre 40 milioni di euro) di conto per il divorzio, senza un nuovo accordo sulla Brexit. Il candidato di punta alla leadership dei conservatori ha aperto così la sua campagna, in un’intervista al Sunday Times.“I nostri amici e partner devono capire che non pagheremo fino a quando non ci sarà ...