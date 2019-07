Bitter Sweet | anticipazioni | l' Aslan apprende il tradimento di Asuman grazie a Deniz

Bitter Sweet - trame : Deniz impedisce a Ferit di vendere il ristorante di Nazli : Nuovo appuntamento con le novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, Deniz deciderà di aiutare Nazli Piran contro Ferit Aslan, intenzionato a chiudere il ristorante in seguito alla scoperta del suo tradimento. Bitter Sweet: Nazli apre un'attività di ristorazione Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalle nuove puntate in onda a ...

Bitter Sweet - trama del 22 luglio : l'Aslan e la cuoca insieme fuori città : Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet - ingredienti d’amore’ riguardanti la puntata che apre una nuova settimana di programmazione e che andrà in onda su canale 5 lunedì 22 luglio. Dopo vari tira e molla, Ferit ha strappato il contratto che lo legava a Nazli, lasciando la giovane cuoca libera di inseguire i suoi sogni. L’imprenditore è venuto tra l’altro a conoscenza del fatto che la Piran ha intenzione di aprire un ...

Bitter Sweet anticipazioni turche - il segreto di Deniz : Ferit sa tutto - Nazli all’oscuro : anticipazioni Bitter Sweet turche, Deniz tra Ferit e Nazli Come sapete, il rapporto tra Ferit e Nazli entrerà in crisi dopo che il primo scoprirà che quella che avrebbe voluto come donna della sua vita in realtà gli ha nascosto il comportamento di sua sorella Asuman. Al riguardo dovreste ricordare che la Pilar per molto […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni turche, il segreto di Deniz: Ferit sa tutto, Nazli all’oscuro proviene da ...

Bitter Sweet - trame al 26/07 : l'Aslan suona il pianoforte per la Piran : I due protagonisti principali dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si riavvicineranno negli episodi in onda la prossima settimana. Le anticipazioni infatti dicono che Nazli Piran e Ferit Aslan grazie all’ambasciatore giapponese Nakatami si allontaneranno dai loro amici un giorno e una notte. Arrivata all’hotel, la cuoca continuerà a fare dei dispetti al ricco imprenditore. La sorella di Asuman dopo aver battuto lo zio di ...

Bitter Sweet - episodi al 26 luglio : l’Aslan e la chef trascorrono la notte in un hotel : La serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, è sempre ricca di intrighi e colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani potranno vedere la settimana prossima, annunciano che Nazli Piran prima di poter aprire finalmente un ristorante con la sua amica Manami grazie all’aiuto del padre Kemal, avrà modo di tornare a stare a stretto contatto con Ferit Aslan. A far ...

Bitter Sweet - anticipazioni 29 luglio - 2 agosto : l'Aslan difende Demet dall'irascibilità del marito : Le trame della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, seguite da più di 2,5 milioni di persone, non smettono di appassionare i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 29 luglio al 2 agosto, Asuman, non sapendo di essere stata smascherata da Deniz, deciderà di farla pagare a Demet. Nello specifico Hakan Onder, tramite la sorella di Nazli, verrà a conoscenza che sua moglie ha abortito di nascosto. Il ...

Anticipazioni 'Bitter sweet' - trame al 27 luglio : Demet denuncia suo marito : Nuove Anticipazioni della soap opera estiva, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore", interpretata da Turku Turan (Alya), Ozge Gurel (Nazli Pinar) e Can Yaman. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda In Italia, su Canale 5, dal 22 al 27 luglio. La prossima settimana, al centro di tutte le vicende della soap, ci sarà il riavvicinamento fra Nazli e Ferit, l'acquisto e l'apertura del ristorante di Nazli e Manami e la ...

Bitter Sweet - anticipazioni del 32° episodio : arriva il padre della Piran : Le vicende della soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, che ha sancito il ritorno dell'attrice Ozge Gurel nella televisione italiana, sono sempre più appassionanti. Durante la puntata che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 23 luglio ci sarà un colpo di scena che vedrà protagonista Nazli Piran. Infatti, senza alcun preavviso, giungerà ad Istanbul il signor Kemal, il padre della cuoca, per accorrere in suo aiuto. La giovane, dopo aver ...