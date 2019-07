Bibbiano | l' indagine si estende su oltre 70 affidi ritenuti illeciti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) L'sullo scandalo deglidisi sta allargando. Difatti, stando a quanto riportato dal Corriere Della Sera, ora l'inchiesta della Procura è stata estesa asettanta casi di minori sottratti alle proprie famiglie, per essere affidati ad altre ritenute "più giuste". Tale "allargamento" è dovuto alla verifica di alcuni fascicoli in precedenza già controllati; verifica che è stata effettuata da parte dei giudici del tribunale di Bologna. A ordinarla, scrive sempre il Corriere, è stato il presidente del Tribunale del capoluogo romagnolo Giuseppe Spadaro. In precedenza quest'ultimo aveva informato la Procura di Reggio Emilia sui tanti dubbi sulle diverse denunce avvenute in Val d'Enza, riguardanti presunti maltrattamenti famigliari. L'aumento del numero degli indagati e la scarcerazione dello psicoterapeuta Foti A seguito dell'allargamento dell', il ...

Corriere : Bibbiano, l’indagine sugli affidi si allarga a oltre 70 casi in 2 comuni - LegaSalvini : BIBBIANO, L’INDAGINE SUGLI AFFIDI ORA È ESTESA A OLTRE SETTANTA CASI - fanpage : Caso bambini #Bibbiano, fiaccolata per le famiglie coinvolte: indagine estesa a 70 episodi -