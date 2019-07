Bibbiano | inchiesta su affidi illeciti | sotto esame altri settanta fascicoli

Di Battista fa l’editor : «Un libro su Bibbiano - ma sogno inchiesta su Lagarde» : In attesa di tornare nella trincea politica, magari anche a breve visto i venti di crisi che soffiano dentro il Governo giallo-verde, il trascinatore delle piazze Cinque Stelle Alessandro...

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.

Inchiesta Angeli e Demoni - cos’è successo ai bimbi “strappati” di Bibbiano/ Prima puntata : Nuovi dettagli dalle carte dell'Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Fanpage pubblica la Prima puntata sulle carte dell'Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l'Italia svelando nuovi particolari sui racconti degli assistenti precari costretti a rimanere in silenzio, alle ...

Il sindaco di Bibbiano - coinvolto nell’inchiesta sul presunto traffico di minori - è stato sospeso dal prefetto di Reggio Emilia : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, coinvolto in un filone laterale dell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dal suo incarico per ordine del prefetto. Carletti si trova al momento agli arresti domiciliari

L’inchiesta di Bibbiano - i tanti punti oscuri su cui urge fare chiarezza : La prima pagina dei giornali di oggi racconta una storia tanto terrificante quanto incomprensibile. I dettagli delL’inchiesta “Angeli e Demoni” della Procura di Reggio Emilia riportati da tutti i quotidiani, se confermati, sono infatti da film dell’orrore: bambini a cui veniva falsificata la diagnosi di abuso – anche tramite l’uso di impulsi elettrici sui loro corpi – così da essere collocati in strutture specializzate, o dati in ...

Abusi sui bimbi in affido a Bibbiano. Fontana : «Agghiacciante - serve una commissione d'inchiesta» : Lorenzo Fontana, ministro per le politiche per le famiglie, non ci sono parole per definire quanto accaduto. «Siamo di fronte a fatti agghiaccianti, di una gravità inaudita. Come Lega,...