Belen Rodriguez | ritratto di famiglia con Stefano De Martino e Santiago | fan impazziti

Belen Rodriguez - ritratto di famiglia con De Martino e Santiago : fan impazziti - ma c'è chi chiede qualcosa : Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fa impazzire i fan. La coppia con il figlio sta trascorrendo le vacanze a bordo di una barca extra...

Cecilia Rodriguez : "Belen - mio punto di riferimento. Vorrei fare qualcosa in tv - basta con i reality" : Dopo la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ha causato uno scossone non da poco nella sua vita sentimentale, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, sostanzialmente, non si è più vista in tv.Il suo nome è quasi unicamente legato ai reality show (Cecilia ha partecipato anche all'Isola dei Famosi) ma la showgirl e modella argentina vorrebbe mettersi in luce, in televisione, anche in un progetto di diverso genere.prosegui la ...

Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen : «È venuta a mancare nel periodo più complicato» : ?Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento?, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia...

Cecilia Rodriguez : rapporto con Belen - lavoro in tv e quel segreto su Ignazio : Cecilia Rodriguez news: ultime parole su Belen e Ignazio Nuova intervista di Cecilia Rodriguez. L’argentina si è raccontata a Vanity Fair, parlando delle persone più importanti della sua vita fino ad arrivare al lavoro che le dà tante soddisfazioni. Una sorta di bilancio in vista dei 30 anni, che la sud americana compirà il prossimo […] L'articolo Cecilia Rodriguez: rapporto con Belen, lavoro in tv e quel segreto su Ignazio proviene ...

Alessandro Cecchi Paone : 'Belen Rodriguez bella e sensuale - Cecilia meno e fa l'ospite' : Come mai non c'è spazio in televisione per Cecilia Rodriguez? Dopo aver letto le dichiarazioni con le quali l'argentina si è lamentata di avere poche chance sul piccolo schermo, alcuni esperti del settore si sono esposti per dire la loro al riguardo. Alessandro Cecchi Paone, ad esempio, sostiene che Belen è più bella e sensuale della sorella e il personaggio che si è costruita in questi anni la rende più interessante agli occhi del pubblico. Il ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : hanno acquistato uno yacht di nome Santiago! Guarda le foto : E’ senza alcun dubbio l’estate più bella degli ultimi anni per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme qualche mese fa dopo una lunga separazione. Tra loro è riscoppiata la passione e quest’anno... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino: hanno acquistato uno yacht di nome Santiago! Guarda le foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez - la frecciata di Alessandro Cecchi Paone : «Ecco perché non è famosa come Belen» : Cecilia Rodriguez, arriva la frecciatina di Alessandro Cecchi Paone: «Ecco perché non è famosa come Belen». Il giornalista, incalzato dai lettori del settimanale Nuovo – dove tiene una rubrica televisiva – ha parlato del “clan Rodriguez”. Commentanto le differenze tra Belen e la sorellina Cecilia. Ecco le sue parole: «Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione ...

Belen Rodriguez al mare... su Instagram piovono commenti : Belen Rodriguez infiamma il web con la sua ultima foto hot: la showgirl si fa immortalare sulla spiaggia mentre con un costume minimal lecca maliziosamente un gelato a forma di fetta di anguria, provocando un’accesa reazione di tutti i suoi fan. L’estate si riscalda su Instagram. A farlo è la showgirl argentina più amata d’Italia, Belen Rodriguez, che decide di pubblicare una foto provocante nella quale tira fuori la lingua e lecca un gelato. ...

Cecchi Paone : "Non è un caso che Cecilia Rodriguez abbia meno successo di Belen" : Torna a parlare della famiglia Rodriguez Alessandro Cecchi Paone, e lo fa tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, dove tiene una rubrica di spettacolo e televisione all'interno della quale gli stessi lettori del magazine gli hanno chiesto di analizzare il profilo mediatico di una delle famiglie più famose della tv: i Rodriguez.Interpellato dai suoi fidi lettori, Cecchi Paone ha dunque sentenziato: "Anche io trovo Cecilia bella e simpatica ...

Belen Rodriguez e il suo nuovo yacht 'Santiago' - a Capri per celebrare l'amore con Stefano : Stefano de Martino e Belen Rodriguez hanno un nuovo yacht che si chiama Santiago, come il loro unico figlio, ed è ormeggiato a Capri. Uno spettacolo d'ingegneria ed estetica, un mezzo nautico con cui divertirsi per tutta l'estate in compagnia del figlioletto e dei loro amici. 'Santiago', il nuovo yacht di Belen Rodriguez e Stefano De Martino Non si sa quanto sia costato il nuovo yacht di Belen e Stefano, che in queste ore è ormeggiato a Capri. ...

Tesoro lo lecchi benissimo! Belen Rodriguez in micro bikini è super sexy : Sono a dir poco bollenti le foto che Belen e Stefano regalano ultimamente ai loro follower. Ma l’ultima pubblicata dalla conduttrice, modella e showgirl ha davvero mandato in tilt il suo esercito dei fan. In ogni senso: si sono proprio scatenati alla vista dello scatto provocatorio di Belu in riva al mare mentre lecca un gelato all’anguria. I like, ovvio, nemmeno si contano. Ma anche i commenti: oltre 2mila in una sola ora! -- Messaggi di ...