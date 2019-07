Beautiful | trama del 22 luglio | Thorne e Katie annunciano il fidanzamento alla Forrester

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera americana, che riesce a mantenere un trend importante in termini di ascolti. Le anticipazioni della puntata di lunedì 22svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di. Quest'ultimo sarà intenzionato a ufficializzare ilcon, recandosiCreations. I due innamorati vivranno un momento di felicità, ma ci sarà occasione per discutere in meritocustodia legale del piccolo Will. Ridge non sarà in grado di stare tranquillo dopo essersi reso conto della malafede di Bill, che potrebbe avere in mente un progetto per fermare le intenzioni die vincere la causa contro la Logan.si dirà sicuro che Bill stia giocando sporco per ottenere il risultato sperato. Bill decide di confidarsi con Justin Il padre di Steffy vorrà dare dei consigli ai due fidanzati per ...

ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Beautiful: trama settimanale dal 22 al 26 luglio 2019 *KlausMary* #beautiful… - IndigoMoon91 : Io non so se sono fuori di testa io o se sono le persone a non stare bene di cervello. La trama di Beautiful è men… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Beautiful: trama settimanale dal 15 al 19 luglio 2019 *KlausMary* #beautiful #BoldandtheBeautifu… -