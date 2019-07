Beautiful | arriva Vincent Irizarry | avrà a che fare con la figlia di Hope

Beautiful - l’attore Joe LoCicero nel cast : arriva il nuovo cattivo Vincent : Anticipazioni americane Beautiful : nel cast arriva Joe LoCicero che interpreta Vincent Walker Il cast della soap americana Beautiful si prepara ad accogliere l’attore Joe LoCicero . A rivelarlo è la rivista People in queste ultime ore. Secondo quanto si legge, il suo personaggio apparirà nel corso degli episodi che andranno in onda in America tra il […] L'articolo Beautiful , l’attore Joe LoCicero nel cast : arriva il nuovo ...

