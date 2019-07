Basket – Hackett si unisce al gruppo azzurro a Pinzolo per motivi personali

Basket - Mondiali 2019 : Italia - ecco i 24 convocati per la prima lista di Meo Sacchetti. Presenti Belinelli - Gallinari - Melli - Datome e Hackett : Il momento è arrivato: coach Meo Sacchetti ha diramato la prima lista di 24 giocatori tra i quali saranno selezionati i 12 che prenderanno parte alla spedizione in Cina per i Mondiali , che l’ Italia torna a disputare a 13 anni dall’ultima volta. Questi i nomi chiamati dal coach semifina lista del campionato Italia no con Cremona: Awudu Abass (1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G) Paul Biligha (1990, ...

Basket : Belinelli felice per Messina - Hackett in Nba - forza poz : Basket: Belinelli felice per Messina. "Sono molto contento per Ettore, ovviamente mi mancherà a San Antonio e non posso nasconderlo".