Banche | per gli italiani sono innovative se offrono servizi gratuiti

Banche - al via il super fondo per gestire i crediti semi-deteriorati : Lo schema targato Sga per lo smobilizzo dei crediti semi-deteriorati delle Banche italiane fa i suoi primi passi. A quanto risulta al Sole 24Ore, è oramai pronto a partire...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio : “Sono il Luca dell’hotel Metropol con Savoini” : cancelliere della serenissima gran loggia - lavora per Banche estere : Milano Conte: “Alla cena Savoini invitato dall’uomo di Salvini” Lo scandalo – Palazzo Chigi: la presenza dell’ex portavoce (indagato) alla serata con Putin sollecitata da Claudio D’Amico, consigliere del vicepremier di Luca De Carolis e Davide Milosa Levategli i social di Marco Travaglio Mentre Salvini, Savoini e i leghisti tutti sono in piena sindrome da accerchiamento, temendo – e ne hanno di che – cimici, trojan, spie, ...

Libra - così Facebook flirta col mondo della finanza. Il ruolo delle Banche centrali per scongiurare una valuta virtuale globale : Svolta? Certamente. Destinata al successo? Forse. Potenzialmente pericolosa? Sì. L’ingresso di un peso massimo del web nel mondo delle valute digitali era solo questione di tempo. Sono anni che Amazon, Apple, Facebook e Google “flirtano” con il mondo della finanza. Licenze bancarie (Facebook in Irlanda), accordi con grandi banche per carte di credito dedicate (Amazon prime), sistemi di trasferimento dei soldi (Apple e Facebook). Sinora la ...

Truffati Banche - Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei risparmiatori : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha firmato il decreto che istituisce la commissione tecnica, formata da 9 membri, che avrà il compito di esaminare e poi autorizzare l’erogazione degli indennizzi a chi ne avrà fatto domanda nell’ambito del Fondo per risarcire i risparmiatori (Fir) delle banche fallite. L'articolo Truffati banche, Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei risparmiatori proviene da Il ...

Bankitalia : "Per la prima volta dal 2014 le Banche inaspriscono i criteri per concedere i crediti" : La situazione economica peggiora e le banche devono tutelarsi. Così finiscono per chiudere i rubinetti dei prestiti rivolti alle imprese. Si tratta della prima volta da quattro anni a questa parte, secondo il Regional Bank Lending Survey l'indagine periodica della Banca d'Italia che rileva l'andamen

Libra - la moneta di Zuckerberg renderà superflue le Banche. Ma loro non se ne sono accorte : “Vince chi, preparato se stesso, aspetta di cogliere il nemico impreparato.” Sun Tzu Vi ricordate delle agenzie viaggi? Quante ne incontravamo percorrendo le strade delle nostre città? Tante. Un tempo, per organizzare una vacanza occorrevano settimane. Era la normalità. Oggi tutto questo non esiste più, perché è arrivato il web e in 20 minuti puoi prenotare volo, hotel e, se ti va, anche una macchina in loco, pure il ristorante per la prima ...

Banche - Anac : ristori per 44 - 4 mln : 15.28 La Camera arbitrale dell'Anac ha completato l'esame delle istanze di arbitrato giunte dai titolari di bond subordinati emessi dalle Banche poste in liquidazione (Banca Etruria, Banche Marche,CariFerrara e CariChieti). Su 1.770 richieste di arbitrato pervenute, quelle che presentavano i requisiti richiesti dalla normativa (e quindi valutabili) sono state 1.685, l'80% delle delle quali è stato accolto (1.357). Rispetto a una richiesta ...

Nuovo salva-Banche : bonus fiscale da mezzo miliardo per le fusioni al Sud Stretta su tassa soggiorno e affitti brevi : Nuovo emendamento nel DL Crescita: fino a 500 milioni di credito d’imposta per ogni banca che partecipa a una fusione se ha sede in Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il relatore Centemero (Lega): «Rischi di default, situazioni urgenti». La norma vale anche per tutte le imprese, non solo per quelle finanziarie

Una nuova possibilità di indennizzo per le vittime del crack della Banche venete : Il governo studia la possibilità di concedere ai risparmiatori coinvolti nei crack delle banche venete, che hanno ottenuto il rimborso del 30% con la procedura semplificata, di rivolgersi successivamente a un arbitro. Secondo quanto si apprende, al Mef sarebbero in corso valutazioni tecniche in queste ore per mettere a punto una soluzione, da inserire nel dl crescita, esclusivamente per gli indennizzi ai risparmiatori di Veneto Banca e ...

Il legame perduto (per ora) : salgono i Btp - scendono i prezzi delle Banche : Da maggio, l’andamento del benchmark a 10 anni dei titoli governativi italiani sta andando in direzione opposta a quella dei prezzi degli istituti bancari italiani, rappresentati dall’indice Ftse Banks: mentre il primo sale, seppur tra non pochi singhiozzi, i secondi stanno inesorabilmente perdendo quota...

Bce lancia nuovi finanziamenti a basso costo per le Banche. Tassi più bassi per quelle che danno più prestiti : La Banca centrale europea come da attese ha lanciato il terzo round di prestiti a lungo termine e a bassi Tassi per le banche dell’Eurozona, battezzato TltroIII (l’acronimo sta per Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Per potenziare l’effetto di stimolo all’economia, il tasso di interesse sui finanziamenti sarà variabile a seconda dell’ammontare di prestiti concesso all’economia reale da ogni istituto ...

Usa - Bce - Ue - Banche e spread Italia - spettri di tempesta perfetta : Nessuno nel parterre di Piazza Affari vuole evocarla. Ma le fiammate dello spread di questi giorni con i rendimenti sui Btp decennali che sono risaliti sopra il 2,7%, ormai a pochi punti dai corrispettivi greci (penalizzando in Borsa le banche orfane della crescita economica) riporta il pensiero degli operatori alla tempesta perfetta del 2011 sul debito sovrano che si abbattè sull’Italia. Segui su affarItaliani.it