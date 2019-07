Autonomia, Fontana e Zaia replicano a Conte: “Feriti dalle sue parole, non firmiamo farsa”

Caos Autonomia - Fontana e Zaia : «Non firmiamo farsa - feriti dalle parole di Conte» : No c’è pace per il premier Giuseppe Conte e per il Governo giallo-verde che non allontana la minaccia di una crisi. Dopo la lettera-appello del premier ai cittadini di...

Attilio Fontana e Luca Zaia : "Feriti dalle parole di Giuseppe Conte - nessuno fermerà l'Autonomia" : "Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali - ricorderà benissimo - abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse ma semplicemente la possibilità di spendere in autonomia quelle che

Fontana e Zaia : sì Autonomia - non farsa : 18.04 "Vogliamo un'autonomia vera,non un pannicello caldo".Così i presidenti di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana,in una lettera aperta al premier Conte. "Non vogliamo secessioni.Lei sa quanti ministri fanno la gara a spararla grossa". "Restiamo aperti al dialogo con Lei, ma non firmeremo nulla, se si continua con una farsa", spiegano i due governatori, "feriti dalle sue esternazioni"."Lei si assumerà la responsabilità di aver negato quanto ...

Zaia e Fontana scrivono a Conte : “Ci ha ferito - premier deve essere garante della Carta. Autonomia sia vera - non pannicello caldo” : “Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le Sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali – ricorderà benissimo – abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse, ma semplicemente la possibilità di spendere in Autonomia quelle che ci sono già assegnate”: così hanno scritto in una lettera aperta al premier Giuseppe Conte i presidenti di Lombardia e ...

Zaia e Fontana contro Conte : "bisogna dare a veneti e lombardi l'Autonomia che hanno chiesto" : I governatori di lombardia e Veneto rispondono a Giuseppe Conte e lo fanno con toni duri e determinati, annunciando che non sottoscriveranno la proposta sulle autonomie che il presidente del Consiglio ha annunciato di voler presentare presto. "Al presidente del Consiglio deve essere chiaro che noi non firmeremo un accordo senza qualità come quello per ora che si sta profilando" scrivo Attilio Fontana e Luca Zaia in risposta ...

Autonomia - Corrao (M5s) : “Attilio Fontana dice che siamo cialtroni? Queste parole se le dica allo specchio. Alla Lega importa solo il Nord” : “Il presidente della Regione Lombardia dice che il M5s è cialtrone e che Conte è stato coinvolto in una cialtronata? Queste parole, per me, Fontana se le può dire allo specchio. Ovviamente le rispediamo dritte dritte al mittente”. Così, a Omnibus (La7), l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, commenta le durissime dichiarazioni pronunciate dal governatore lombardo della Lega, Attilio Fontana, all’indomani del vertice ...

Autonomia - Fontana : "Paese in mano a cialtroni" : Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, torna ad esprimere tutto il suo disappunto nei confronti del governo dopo il no alla proposta del pacchetto sull’Autonomia. Il presidente Fontana si era già espresso ieri in termini assai negativi, ma oggi è andato ben oltre utilizzando termine pesantissimi nei confronti del governo, principalmente sponda Movimento 5 Stelle. ''Il Paese è nelle mani di cialtroni che per un pugno di voti ...

No all’Autonomia - l’ira di Fontana e Zaia : Milano, 20 lug. (AdnKronos) – ”Il Paese è nelle mani di cialtroniche per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come l’e contrabbandano il tutto come una battaglia nord contro sud”. Spara a zero Attilio Fontana, dopo il no al pacchetto sull’autonomia proposto dal governo. Per il governatore della Lombardia è giunto il momento di denunciare agli italiani ”i biechi interessi politici” che si ...