Autonomia | Corrao M5s | “Attilio Fontana dice che siamo cialtroni? Queste parole se le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) “Il presidente della Regione Lombardiache il M5s è cialtrone e che Conte è stato coinvolto in una cialtronata?, per me,se le può dire allo specchio. Ovviamente le rispediamo dritte dritte al mittente”. Così, a Omnibus (La7), l’europarlamentare del M5s, Ignazio, commenta le durissime dichiarazioni pronunciate dal governatore lombardo della Lega, Attilio, all’indomani del vertice sull’a Palazzo Chigi.spiega: “Io credo che sia dovere del M5s, in quanto rappresentante dell’intero popolo italiano, fare in modo che non ci siano differenze tra cittadini di alcune regioni e cittadini di altre. Èchiaro che la Lega, essendo da sempre la Lega Nord, ha un interesse preciso di favorire le prerogative di alcune regioni del Nord Italia. A questo il M5s fa da contraltare, cercando di fare in modo ...

