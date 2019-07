Autonomia | Conte in una lettera a lombardi e veneti | Chiedo rispetto | basta

Autonomia - Conte : basta con gli insulti : 8.23 basta con gli insulti,rispetto,è ingeneroso sostenere che il governo è poco attento alle richieste delle Regioni. Con una lettera aperta al Corriere, il premier Giuseppe Conte si rivolge ai cittadini della Lombardia e del Veneto e rivendica con forza il lavoro che il governo sta facendo sull'Autonomia differenziata. Spiega che essa non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene all'Italia intera, e si dice pronto ...

Conte e l’Autonomia : «È una riforma per tutta l’Italia - non una bandiera da sventolare» : Il presidente del Consiglio scrive al «Corriere», un appello a lombardi e veneti: «Chiedo rispetto e stop agli insulti, incontrerò i vostri governatori»

Lega-Conte - rottura a un passo. Nuovo scontro sull'Autonomia : «Fanno melina, fanno i vaghi, credono che può andare avanti tutto così, senza prendere veri impegni e dare una svolta a questo governo. Ma noi non ci facciamo fregare»....

Sfida Salvini-Conte - su Autonomia scoppia la rivolta del nord leghista : Tre giorni per ricucire, per tornare a parlarsi prima che, mercoledì al Senato, il premier Giuseppe Conte parli in Aula sul caso dei fondi russi con Matteo Salvini tra...

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Autonomia - rissa Lega-Conte. Salta l'assunzione regionale dei prof : Nelle ultime 24 ora la crisi di governo è stata congelata. La rottura dell'alleanza giallo-verde non è scomparsa dall'orizzonte. Anzi. Ma l'equilibrio resta precario tanto...

Autonomia - Conte vede “dirittura finale”. Governatori : così è no : Da una parte i toni soddisfatti di Giuseppe Conte, che parla di lavoro "proficuo", dice di intravedere la "dirittura finale", addirittura l'apertura di una finestra che consenta di portare il provvedimento presto in Consiglio dei ministri. Dall'altra ci sono i Governatori, a cominciare dai leghisti Zaia e Fontana, che promettono fuoco e fiamme. "così non la firmiamo". Insomma, finisce con un braccio di ferro il nuovo tentativo di cercare la ...

Autonomia - Zaia furioso con Conte e M5s : “I veneti ne hanno le tasche piene - misura è colma” : “I veneti ne hanno le tasche piene di questa situazione, la misura è colma“. A dirlo, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte che, sulla riforma dell’Autonomia differenziata, ha parlato di “passi avanti”. “Il governo ha prodotto il nulla – ha attaccato Zaia – ci stanno prendendo in giro”. L'articolo Autonomia, Zaia furioso ...

Conte : Autonomia sì ma senza scuola. Ira dei governatori : L'Autonomia si farà ma non sulla scuola: al termine del vertice a Palazzo Chigi sul regionalismo differenziato - a cui il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato - è evidente...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Autonomia - sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte : “Modello scuola non può essere frammentato” : Dopo tensioni e confronti sull’Autonomia, uno dei nodi sembra essere stato sciolto. “Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull’istruzione” ma è stato superato dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il sistema istruzione resta unitario come chiedeva da tempo il Movimento 5 stelle. “Il modello della ...

Conte : «Sì Autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»