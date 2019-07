Audi RS - La gamma ad alte prestazioni compie 25 anni FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 21 luglio 2019) Prende il via nel 1994, con la RS2 Avant, una lunga serie diesclusive, le RS, strettamente imparentate alle auto da competizione, ma fruibili con disinvoltura nella vita quotidiana. Da allora, la divisione sportiva quattro (oggiSport) lancerà ben 25 automobili in altrettantisenza contare aggiornamenti e versioni speciali con potenze da 310 a oltre 600 CV, che vi raccontiamo nella nostra galleria di immagini. Di fatto, delle vere supercar in abito elegante, se non da famiglia, come quello delle numerose wagon della serie RennSport (sport da corsa). Lultima delle quali, la RS4 Avant con motore 2.9 V6 da 450 CV, è stata già messa alla frusta sul nostro circuito di Vairano (il giro su pista).La mostra celebrativa. Quella appena menzionata è solo una delle sette RS oggi presenti nella, che comprende anche le TT RS Coupé e Roadster, le RS3 Sportback e ...

