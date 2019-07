Fonte : ilmattino

(Di domenica 21 luglio 2019) A 17 anniIapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo e sale sul podioMay che vinse l'oro nel 1987 a Birmingham con la ma della Gran...

Notiziedi_it : Atletica, la favola di Larissa: oro agli Europei come mamma Fiona - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Atletica, la favola di Larissa: oro agli Europei come mamma Fiona - mattinodinapoli : Atletica, la favola di Larissa: oro agli Europei come mamma Fiona -