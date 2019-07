Atletica | Europei Under 20 2019 | la 4x100m maschile si conferma d’argento | nona medaglia

Larissa Iapichino - figlia di Fiona May - ha vinto l’oro nel salto in lungo agli Europei di Atletica Under 20 : L’atleta italiana Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Campionati Europei di atletica leggera Under 20 di Boras, in Svezia. Iapichino, che ha 17 anni ed è figlia dell’ex atleta e due volte campionessa mondiale di

Europei Atletica Under 20 - il salto da medaglia d’oro di Larissa Iapichino. Così la figlia di Fiona May replica l’impresa della mamma : A 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea Under 20 del salto in lungo. L’azzurra trionfa con 6,58 (+1.2), argento alla svedese Tilde Johansson (6,52) e bronzo alla britannica Holly Mills (6,50). Iapichino sale sul gradino più alto del podio nella stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna. È il quarto oro azzurro nella rassegna continentale in Svezia (eguagliato il ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Elisa Ducoli medaglia di bronzo nei 3000m - le 4x100m si qualificano per la finale : Mattinata ricca di soddisfazioni per la spedizione italiana nella quarta ed ultima giornata degli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. Dopo la medaglia d’argento di Riccardo Orsoni nella 10km di marcia e dopo il titolo continentale conquistato da una fantastica Larissa Iapichino nel salto in lungo, è arrivato anche il terzo podio grazie al terzo posto di Elisa Ducoli nei 3000m. Il risultato ha portato il ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Larissa Iapichino campionessa europea nel salto in lungo a 17 anni! : Larissa Iapichino in trionfo nella finale del salto in lungo degli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. La giovane promessa dell’Atletica italiana ha regalato la quarta medaglia d’oro della manifestazione alla spedizione azzurra (eguagliato il record di San Sebastian 1993) aggiudicandosi il successo con la misura di 6.58 al termine di una sfida appassionante con la svedese Tilde Johansson (6.52) e con la ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Riccardo Orsoni conquista una splendida medaglia d’argento nella 10km di marcia : Ottima partenza per la spedizione azzurra nell’ultima giornata degli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. Dopo lo straordinario successo in Coppa Europa ad Alytus, Riccardo Orsoni ha conquistato la medaglia d’argento nella 10km di marcia. Nonostante il nuovo personale di 41:51.71, tempo di oltre trenta secondi inferiore al precedente primato, l’azzurro ha dovuto arrendersi al ...

Europei Atletica Under 20 – Edoardo Scotti è il nuovo campione europeo dei 400 metri : Edoardo Scotti chiude i 400 metri in 45.85 agli Europei Under 20 di Boras: l’atleta azzurro è il nuovo campione europeo È un’Italia che corre fortissima agli Europei Under 20 di Boras, in Svezia: ancora due podi dalla velocità dopo gli ori di ieri nei 100 metri. Edoardo Scotti è il nuovo campione europeo dei 400 con 45.85 davanti allo spagnolo Bernart Erta (46.24) e allo svizzero Ricky Petrucciani (46.34), un anno dopo aver ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Larissa Iapichino in finale con la miglior misura - Eloisa Coiro ai piedi del podio negli 800m : Si è conclusa anche la terza giornata degli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo le tre medaglie arrivate nella serata di ieri, la spedizione azzurra ha incrementato ulteriormente il proprio bottino grazie all’oro di Edoardo Scotti nei 400m ed al bronzo di Mattia Donola nei 200m, dimostrandosi particolarmente competitiva nel settore della velocità. Nell’ultimo atto in programma ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Edoardo Scotti medaglia d’oro nei 400 metri! Mattia Donola di bronzo nei 200 metri : La velocità continua a regalare soddisfazioni alla spedizione italiana agli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo la spettacolare doppietta con Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan nella distanza più breve, la seconda giornata ha regalato altre due prestigiose medaglie: Edoardo Scotti ha conquistato il titolo continentale nei 400m, mentre Mattia Donola si è aggiudicato il bronzo sui 200m. La ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino in finale nel lungo - bene anche gli altri azzurri oggi in gara : Domattina l’atleta azzurra tornerà in pedana per la finale alle 11.18 per tentare l’assalto ad una medaglia Basta un salto a Larissa Iapichino per centrare la finale del lungo agli Europei under 20 di Boras. L’azzurrina apre la giornata con 6,50 e oltrepassa la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35), con un vento alle spalle di +1.0. Domattina tornerà in pedana per la finale alle 11.18. Dopo la straordinaria ...

Atletica leggera - Europei under 20 2019 : show italiano sui 100 metri. Oro per Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan : Giornata da ricordare, più unica che rara: l’Atletica italiana si esalta agli Europei under 20 di Boras, in Svezia, volando nei 100 metri sia al maschile che al femminile e portandosi a casa due clamorose medaglie d’oro. I protagonisti sono Lorenzo Paissan e Vittoria Fontana: due velocisti che in terra scandinava fanno salire il tricolore sul gradino più alto del podio. La performance più esaltante è quella di Fontana tra le donne. ...

Atletica – Campionati Europei U20 : doppietta azzurra nei 100 metri - Fontana e Paissan conquistano la medaglia d’oro : Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan vincono la gara dei 100 metri ai Campionati Europei U20 in corso di svolgimento a Boras Straordinaria doppietta senza precedenti per l’Italia nei 100 metri ai Campionati Europei under 20 di Boras, in Svezia. Due azzurri conquistano la medaglia d’oro: Vittoria Fontana con 11.40 (+0.8) riesce anche a migliorare il record nazionale juniores, a trent’anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in ...

