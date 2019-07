Atalanta | doppio annuncio di calciomercato di Gasperini dopo l’amichevole

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) “Muriel a questo punto della preparazione e’ piu’ avanti di quanto non fosse Zapata l’estate scorsa”. Sono le dichiarazioni di Gian Pieroil successo in amichevole contro il Renate: “Luis e’ un po’ affaticato in questo momento e necessita’ di un po’ di tempo per adattarsi, ma e’ sicuramente un elemento di qualita’ come lo e’ Malinovskyi – spiega l’allenatore nerazzurro -. Duvan torna mercoledi’ e dal giornoe’ pronto a lavorare con noi in vista della tourne’e contro Swansea, Norwich e Leicester (27 e 30 luglio, 2 agosto, ndr) e per l’amichevole del 10 agosto col Getafe che e’ importante, perche’ e’ una squadra che ha fatto bene nella Liga qualificandosi all’Europa League”. “Luis l’abbiamo voluto tutti e ...

