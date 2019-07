Atalanta | 6 gol al Renate | nuove indicazioni per Gasperini FOTO

Atalanta - a valanga in amichevole sul Brusaporto : in gol Malinovskyi : Al Centro Sportivo Comunale di Clusone nella quarta edizione del Trofeo Fra.mar l’Atalanta supera il Brusaporto, formazione di Serie D. Sotto gli occhi del presidente Percassi, Colley, dopo aver colpito la traversa al 3′, sblocca il match al 4′ con una splendida azione personale, conclusa con un tocco morbido da posizione defilata. Al 10′ Malinovskyi si presenta con uno splendido assist per Colley che raddoppia. Al ...

DIRETTA/ Atalanta Brusaporto - risultato 5-0 - streaming tv : in gol Ibanez e Malinovsky : DIRETTA Atalanta Brusaporto streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della seconda amichevole della Dea, oggi 18 luglio,.

Atalanta - Gollini : “La parata che sogno? Al Camp Nou - se su Messi è ancora meglio” : Pierluigi Gollini è stato tra i protagonisti della strepitosa stagione dell’Atalanta di Gasperini. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, il portiere fa un bilancio dello scorso Campionato: “Rivincita, mia e del nostro popolo. Di Gollini perché mi sono ripreso il posto che sentivo mio. E dei tifosi dell’Atalanta, nei confronti di chi diceva che non ce l’avremmo mai fatta: erano solo una piazza calda, ora sono ...

DIRETTA/ Atalanta Clusone - risultato finale 5-1 - : ultimo gol di Traore! : DIRETTA Atalanta Clusone streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della prima amichevole della Dea, oggi domenica 14 luglio,.

Serie A - le ultime dai ritiri : goleade in amichevole per Torino - Verona - Atalanta - Lazio e Fiorentina : Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali. Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 ...

Serie A - le ultimi dai ritiri : goleade in amichevole per Torino - Verona - Atalanta - Lazio e Fiorentina : Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali. Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 ...

Atalanta in Champions - Giulia Provvedi fa festa con il suo Gollini - : Marco Gentile Giulia Provvedi ha fatto festa con il suo fidanzato Pierluigi Gollini per la conquista della Champions League da parte dell'Atalanta: "Un sogno divenuto realtà" L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ottenuto un traguardo storico qualificandosi alla prossima edizione della Champions League lasciandosi alle spalle squadre più blasonate come Inter, Milan e Roma. I calciatori nerazzurri hanno fatto festa fino all'alba con i ...

Pagelle 38^ giornata : Handanovic e Nainggolan - Inter in Champions con l’Atalanta. Retrocede l’Empoli : Pagelle 38 giornata- Arrivano i verdetti: Atalante e Inter in Champions League, Empoli in Serie B, salve Genoa e Fiorentina. Leggi anche: Probabili formazioni 38^ giornata: Icardi dal 1', Milan con Borini Pagelle 38 giornata: tutti i voti e gli Higlights dei match Pagelle FROSINONE-CHIEVO 0-0 FROSINONE (3-5-2): Bardi 6; Capuano 6,5, Ariaudo 6,5, Brighenti […] L'articolo Pagelle 38^ giornata: Handanovic e Nainggolan, Inter in Champions con ...

VIDEO Atalanta-Sassuolo 3-1 : Highlights - gol e sintesi. I ragazzi di Gasperini vanno in Champions League! : L’Atalanta corona la sua corsa Champions e, travolgendo per 3-1 il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A, si qualifica per la massima competizione continentale. Berardi spaventa gli orobici, poi sono i bomber, Zapata e Gomez, a ribaltare la situazione a cavallo tra i due tempi. Pasalic chiude i conti e parte la festa. Highlights Atalanta-Sassuolo 3-1 IL VANTAGGIO DI BERARDI #Atalanta 0:1 #Sassuolo | #SerieA | Day 38 | #Berardi ...

LIVE Serie A calcio - ultima giornata in DIRETTA : l’Atalanta raddoppia - Milan di nuovo in vantaggio sulla SPAL - Nainggolan ridà colore al San Siro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...