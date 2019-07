Fonte : davidemaggio

(Di domenica 21 luglio 2019) Piero Angela Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Bull .000 (%). Su Italia 1 Jurassik Park III ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Adidas Vs Puma – Due fratelli in Guerra ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Little Murders ha registrato .000 spettatori con uno share del % nel primo episodio e .000 spettatori con il % nel secondo episodio. Su Tv8 Oscar Pistorius – Campione Omicida ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove The Counselor – Il Procuratore ha raccolto .000 spettatori e l’% di share. Access Prime ...

SerieTvserie : Ascolti tv sabato 20 luglio 2019 - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #447 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 14 a sabato 20 luglio 2019: cala F… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno #566 — Serie e sit-com in prima visione negli Stati Uniti da domenica 21 a sabato 27 lugli… -