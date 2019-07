Ascolti tv 20 Luglio 2019 | la famiglia Angela batte Bonolis

Fonte : gossipetv

(Di domenica 21 luglio 2019)Tv 20. Scopriamo chi ha vinto la gara tra Quella notte sulla luna e la replica di Ciao Darwin! Ieri per il mondo intero è stata una giornata a dir poco memorabile. Esattamente 50 anni fa, il 20del 1969, ci fu il primo sbarco sulla luna. L’astronauta Neil Armstrong fu … L'articolotv 20: laproviene da Gossip e Tv.

