Arriva in Italia la carne più costosa del mondo | costa 1 000€ al chilo Ecco tutti i suoi

XIAOMI Vacuum Cleaner - Air Purifier e Airdots Arrivano in ITALIA! : XIAOMI non produce soltanto smartphone, ma un’intera costellazione di prodotti smart, dai cuociriso alle asciugamani realizzate in tessuto antibatterico. Molti dei prodotti purtroppo non sono disponibili in Italia, ma XIAOMI sta cercando di rimediare a leggi di più...

Serie A - ingaggi meno tassati a chi Arriva dall’estero : i campioni possono tornare in Italia : Anche la Serie A avrà la sua legge Beckham, che in Spagna è attiva da parecchi anni. I dirigenti Italiani si sono lamentati per parecchie stagioni degli aiuti che ricevevano i club della Liga, ora saranno gli iberici a dire che in Italia i calciatori stranieri pagano molte meno tasse che nel resto del mondo. Secondo gli esperti di DLA Piper la nuova norma stimolerà il rilancio del calcio Italiano, aumentando (e di molto) la possibilità di ...

Lenovo ThinkBook 13s - Arriva in Italia il notebook che offre standard business ad un prezzo contenuto : Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia dei notebook della gamma ThinkBook, una nuova famiglia di prodotti pensata principalmente per quegli utenti che sono alla ricerca di un prodotto che offra la medesima sicurezza, affidabilità e supporto dei dispositivi business, ma che tradizionalmente per questioni sopratutto di prezzo si rivolge ai prodotti del mercato consumer, ponendosi dunque a cavallo tra quest’ultimi ed i modelli ...

Luca Parmitano è Arrivato alla ISS. Le prime parole : «Grazie Italia - è bello essere qui» : L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano, è arrivato nella Stazione Spaziale Internazionale dopo un viaggio di sei ore con gli astronauti della Nasa, Andrew...

Mondiali scherma 2019 : Italia - rialzati! Dopo 24 anni non Arrivano ori iridati dalle gare individuali : Buttate un’occhiata al medagliere, please. Ve lo inseriamo qua sotto. Dopo tre giornate (sei con le qualificazioni) e ben sei titoli assegnati (24 medaglie in totale) ecco la grande novità del Syma Sport Center: non c’è nemmeno una Nazione che abbia conquistato due titoli iridati a Budapest 2019. Per ora. Nemmeno una. “Solo” un titolo a testa. Ce l’hanno fatta sei diverse squadre, finora: Russia, Francia, Ungheria, ...

3 sbarchi in 24 ore : Arrivati in Italia più di 120 migranti. E Salvini attacca le ong : Due sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: sull'isola delle Pelagie arrivano oltre 70 migranti. Sempre ieri a Siculiana (Ag) un altro sbraco 'fantasma': una cinquantina di persone arrivano in spiaggia con un peschereccio. Salvini continua la sua battaglia contro le ong sui social: ""Adesso partono pure dal Mare del Nord per venire ad aiutare gli scafisti nel Mediterraneo, roba da matti..."Continua a leggere

Sacchi : “Ancelotti stratega - al prodotto finale ci Arriva sempre. Juve? Leader solo in Italia - per vincere in Europa…” : Sacchi: “Ancelotti stratega, al prodotto finale ci arriva sempre. Juve? Leader solo in Italia, per vincere in Europa…” Sacchi: “Ancelotti stratega, al prodotto finale ci arriva sempre. Juve? Leader solo in Italia, per vincere in Europa…”. L’ ex tecnico del Milan degli olandesi parla in esclusiva a Sport Mediaset. Di seguito l’ intervista integrale. Sacchi, 4 delle prime 7 squadre dello scorso ...

OPPO Reno 5G, primo smartphone del colosso cinese capace di connettersi alle reti di nuova generazione, è (quasi) tra noi. Appena presentato a Roma, sarà disponibile in Italia con TIM a partire dalla fine di luglio nelle due colorazioni Ocean

Redmi 7A Arriva in Italia alla conquista della fascia bassa - però con un prezzo alto : Redmi 7A è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia da oggi, a partire dai negozi TIM: ecco caratteristiche tecniche, colorazioni e prezzo di vendita per il nostro Paese. L'articolo Redmi 7A arriva in Italia alla conquista della fascia bassa, però con un prezzo alto proviene da TuttoAndroid.

Neffos X20 e X20 Pro Arrivano in Italia a prezzi assai competitivi : si parte da 139 euro : Poche ore fa TP-Link ha annunciato l'arrivo sul mercato Italiano di due nuovi smartphone dal prezzo contenuto, si tratta di Neffos X20 e Neffos X20 Pro. L'articolo Neffos X20 e X20 Pro arrivano in Italia a prezzi assai competitivi: si parte da 139 euro proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno 5G arriva ufficialmente sul mercato Italiano, sarà venduto in esclusiva da TIM e sarà disponibile da fine luglio a 899,90 euro.

Tour de France 2019 - Matteo Trentin gioia italiana. Sfugge la vittoria - ma Arriva il premio della combattività : Non è arrivato il secondo sigillo italiano in questo Tour de France 2019, ma in compenso Matteo Trentin è riuscito comunque a salire sul podio della Grande Boucle dopo esser stato scelto come il corridore più combattivo della Toulouse-Bagnères-de-Bigorre. Sesto al traguardo dopo una giornata passata all’attacco insieme ad altri quaranta corridori, il campione europeo si è tolta una gran bella soddisfazione regalando una doppia gioia alla ...