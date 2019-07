Arisa che vuole essere amata «per quello che sono dentro» e gli altri gossip del weekend

MArisa Merz l'unica donna che ha arricchito l'Arte Povera - : Luca Beatrice Le sue opere minimali antitetiche a quelle del marito Mario Unica donna dell'Arte Povera, ma sarebbe meglio dire una delle pochissime donne ad affermarsi in un mondo all'epoca dominato dagli uomini, Marisa Merz è morta ieri a Torino. Aveva 93 anni, una carriera lunghissima, molto seria ed esclusiva, lontana per stile e linguaggio dal monumentalismo dei colleghi uomini. E un ruolo da antipersonaggio, schivo e appartato ...

Arisa cambia ancora look : “Amatemi per quella che sono” : E Arisa lo rifà. La cantante di ‘Sincerità’, che non è certo nuova a cambi look, ha deciso di modificare il suo aspetto ancora una volta e, orgogliosissima, ha mostrato il risultato sui socia. Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, ha deciso di rasarsi a zero i capelli. “Sì, ho coraggio – ha scritto in alcune Instagram story nelle quali ha fatto vedere il cambio – Anche paura…ma più coraggio”. L’artista ha quindi invitato coloro che ...

Se non ti piaccio - amami per quello che sono dentro! Arisa si rasa i capelli : Arisa torna a tagliarsi i capelli a zero e lancia un messaggio a tutti coloro che avrebbero voluto criticarla per questa scelta: "amami per quello che sono dentro e fai così con tutti gli altri". Lo ha fatto ancora una volta, come di consuetudine da 22 anni a questa parte: Arisa ha deciso di rasarsi i capelli e si è mostrata, orgogliosa, sui social con il nuovo look.\\ Già in passato, la cantante aveva spiegato i motivi per i quali ...

Caso Prati - MArisa Laurito : "Anche io finsi di sposarmi" : L'attrice, oggi legata all'ex imprenditore Giampiero Pedrini, rivela un episodio avvenuto da ragazza

Arisa racconta perchè deve tenere i capelli corti. Soffre di un disturbo… : I capelli cortissimi, a volte anche rasati, sono un marchio di fabbrica per Arisa, che abbiamo visto con una folta chioma solo due anni fa, quando sfoggiò per qualche tempo una parrucca. Dietro questo... L'articolo Arisa racconta perchè deve tenere i capelli corti. Soffre di un disturbo… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.