Anticipazioni Un posto al sole al 2 agosto | Mia pronta a trasferirsi alla Terrazza

Anticipazioni Un posto al sole : il personaggio di Teresa uscirà dalla soap : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà a parlare del personaggio di Teresina, anche se è doveroso chiarire che la sua presenza all'interno della soap sarà solo off screen; questo vuol dire che sarà citata e non presente fisicamente sullo schermo. A distanza esatta di un anno dalla sua ultima apparizione nella soap, e a sei mesi dall'episodio in cui veniva spiegato, in modo abbastanza sbrigativo, che Teresa aveva deciso di stare a ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 29 luglio al 2 agosto : al via il processo Picardi : La programmazione di Un posto al sole proseguirà puntualmente a inizio agosto con interessanti puntate che verranno trasmesse su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45 circa. Nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 2 agosto prenderà ufficialmente il via il processo contro Manlio Picardi, il padre di Susanna accusato di violenza domestica contro la moglie. E tale avvenimento scatenerà inevitabilmente delle forti emozioni nella ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 22 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5301 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 22 luglio 2019: Il perdurare della depressione di Diego (Francesco Vitiello) getta Raffaele (Patrizio Rispo) nella disperazione… Vittorio (Amato D’Auria) è sempre diviso a metà tra ciò che istintivamente sente per Anita (Ludovica Bizzaglia) e quello che invece prova per la sua ragazza Alex (Maria Maurigi)… La lunga assenza da Napoli di Teresa (Carmen Scivittaro) fa ...

Un posto al sole - la rivelazione di Serena : Anticipazioni trame dal 22 al 26 luglio : Niente vacanze estive per Un posto al sole, la storica soap opera targata Rai. Nel susseguirsi delle varie stagioni abbiamo visto diversi protagonisti che poi sarebbero diventati artisti molto noti su scala nazionale, come Serena Rossi o Serena Autieri. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (QUI il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole ...

Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana fino al 26/7 : Vittorio torna da Alex : Pronti per un nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole che vedremo in onda la prossima settimana su Rai 3, dal 22 fino al 26 luglio 2019. Occhi puntati sul giovane Vittorio, il quale dopo aver preso una sbandata per Anita, deciderà di tornare nuovamente sui suoi passi e in questa nuova settimana di programmazione della soap opera lo vedremo riprendere in mano le redini del suo rapporto, decisamente ...

Un posto al sole - Anticipazioni al 2agosto : Serena e Leonardo ancora complici sul lavoro : Un posto al sole continuerà per buona parte dell'estate, prima della consueta pausa estiva che quest'anno ci sarà tra il 12 e il 23 agosto. Prima di allora, le storie saranno arricchite da nuovi colpi di scena e personaggi che movimenteranno Palazzo Palladini. Nelle trame che vanno dal 29 luglio al 2 agosto, Marina sarà in prima linea per aiutare il padre ritrovato, Manlio tornerà per il processo e Vittorio sarà ancora combattuto. anticipazioni ...

Un posto al sole : ILENIA LAZZARIN conferma il ritorno nella soap! [Anticipazioni] : Di recente vi avevamo segnalato il possibile ritorno di ILENIA LAZZARIN nella prossima stagione di Un posto al sole. Si trattava più che altro di una nostra “deduzione ragionata”, avvalorata dalla presenza dell’attrice alla presentazione dei palinsesti Rai. Ma l’ ipotesi si è ora trasformata in una bella certezza! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Eh sì: ...

Un posto al sole - Anticipazioni dal 22 al 26 luglio : Diego è depresso : Un posto al sole: tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Patrizio, dopo mille titubanze, è ormai entrato a far parte dello staff del prestigioso yacht di Filippo e Serena. Il ragazzo sarà lo chef del progetto dei Sartori e, questo, lo rende particolarmente entusiasta. Intanto il fratello Diego non sa come […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 luglio: Diego è depresso proviene da Gossip e Tv.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 19 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5300 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 19 luglio 2019: Comincia la nuova avventura imprenditoriale di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è ormai lanciato verso il nuovo lavoro sullo yacht, ma intanto Raffaele è sempre in ansia per Diego (Francesco Vitiello) che continua a negarsi… Giulia (Marina Tagliaferri) vede frantumarsi ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2019 : Giulia con il cuore spezzato : Una brutta sorpresa rovina la permanenza di Giulia a casa del suo compagno. Le certezze della Poggi verranno meno e la sua storia d'amore potrebbe essere in pericolo.

Anticipazioni Un posto al sole al 2 agosto : inizia il processo contro Manlio : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni della soap Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dopo la trasmissione "Vox Populi" e quindi alle 20.45 circa da lunedì 29 luglio al 2 agosto. Ci sarà un grande ritorno: parliamo di Adele, la mamma di Susanna, questo coinciderà con l'inizio del processo contro Manlio. E ancora, Vittorio scoprirà un segreto familiare della bella Anita mentre Marina cercherà con le unghie e con i denti di ...

Un posto al sole : MARINA e il padre di nuovo uniti - ma adesso? [Anticipazioni] : Grandi emozioni nelle più recenti puntate di Un posto al sole: proprio quando sembrava che non ce l’avrebbe più fatta, MARINA (Nina Soldano) è riuscita a far cadere la corazza di “Lucio” e a dimostrare una volta per tutte che quest’ultimo è suo padre Arturo (Massimiliano Iacolucci). Un tenero abbraccio ha sancito il fatto che i due si siano ufficialmente ritrovati e ha fatto pure versare fiumi di lacrime ai fan della soap ...

Anticipazioni Un posto al sole al 26 luglio : arriva la mamma di Mia e Alex : Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi di Un posto al sole, entrerà un nuovo personaggio nella soap: Rosaria, mamma di Mia e Alex. La donna, dal carattere dirompente, irromperà nella soap come un ciclone e deciderà che è giunto il momento per conoscere Vittorio, innescando così una serie di reazioni ai limiti del tragicomico. Nel frattempo il ragazzo sembrerà essersi dimenticato della parentesi di passione con Anita, e ...

