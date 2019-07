Anticipazioni Il Segreto | prossime puntate | Faustino uccide Fe?

Il Segreto - Anticipazioni fine luglio : il sergente Cifuentes ritrova i corpi dei Molero : Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Il Segreto riservano interessanti curiosità. Nelle prossime puntate, Don Berengario sarà notevolmente preso dai sensi di colpa e deciderà di confessarsi a Don Anselmo. Per mezzo del sacramento, svelerà all'altro sacerdote tutta la vicenda riguardante Julieta e l'omicidio dei Molero. Nel frattempo Don Anselmo svelerà a Don Berengario di aver visto Carmelo mentre seppelliva i corpi dei Molero, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Carmelo cade nella trappola di Fernando - ma il Mesia ha fatto male i suoi conti... : Sono salvi solo grazie all'intervento di Severo e Mauricio, Fernando ha infatti rischiato di rimanere vittima della sua stessa trappola!

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Alvaro restituisce i soldi a Elsa che torna a casa : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate de Il Segreto, che verranno trasmesse in Spagna dal 22 al 26 luglio. In tale periodo Isaac ed Elsa faranno ritorno dall'incontro con Alvaro, il medico che aveva abbandonato la Laguna davanti all'altare. Fortunatamente tale appuntamento non avrà esiti infausti e lui restituirà alla sua ex fidanzata quanto le aveva sottratto ingiustamente. Il denaro permetterà ai due sposi di guardare con ...

Il Segreto - Julieta viene violentata : Anticipazioni trame dal 22 al 26 luglio : Non si ferma la corsa de Il Segreto, la soap opera spagnola ambientata a Puente Viejo che fin dal 2013 fa compagnia al pubblico italiano. Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: il matrimonio di Saul e Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Il nuovo incubo di Maria si chiama Dori Vilches : Maria sarà affidata alle cure dell'infermiera Dori Vilches, una donna dal carattere duro e che sottoporrà la Castañeda a estenuanti esercizi di riabilitazione.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 22 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2001 de Il SEGRETO di lunedì 22 luglio 2019: L’arrivo di Roberto a Puente Viejo crea qualche problema: Maria, i suoi figli e Raimundo lo accolgono più o meno cordialmente, mentre Francisca e Fernando mostrano fastidio e diffidenza… Oltre ai membri del clan Miranar, anche Marcela, Carmelo e Don Berengario riscontrano l’inizio di brutti ricordi di infanzia che procurano aspre liti e ...

Anticipazioni Il Segreto dal 22 al 26 luglio : due omicidi a Puente Viejo : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Julieta violentata, Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Carmelo e Severo, sicuri che Eustaquio e Lamberto Molero non siano più un pericolo per loro, decidono di sospendere la scorta di Julieta, in accordo con Saul. Purtroppo, quando la giovane […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 22 al 26 luglio: due omicidi a ...

Il Segreto Anticipazioni : DON ANSELMO dice qualcosa di troppo su… : La violenza che Julieta Uriarte (Claudia Galan) subirà da Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero (Alvar Gordejuela) condizionerà le prossime puntate italiane de Il Segreto. Com’è già noto, Carmelo (Raul Peña) e Don Berengario (Miguel Uribe) finiranno per uccidere i due violentatori al fine di difendere la moglie di Saul (Ruben Bernal) e occulteranno i loro cadaveri. Questo sarà soltanto l’inizio di una complicata ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : dopo le nozze - Isaac e la Laguna lasciano Puente Viejo : Una storica coppia della telenovela Il Segreto potrebbe uscire definitivamente di scena nelle prossime puntate spagnole. I due personaggi in questione sono Elsa e Isaac che, dopo una lunga separazione e intrighi a non finire, realizzeranno il loro sogno d'amore, diventando marito e moglie. Ciò sarà possibile solo dopo la morte di Antolina che, nel disperato tentativo di uccidere Isaac, cadrà da un burrone e morirà. Ci sarà poi un ultimo ostacolo ...

Il Segreto Anticipazioni 19 luglio 2019 : Fernando e il suo nuovo rivale... : Maria riabbraccia Roberto Sanchez, un suo amico di Cuba. Fernando ne è subito geloso. Elsa intima a Isaac di lasciarla in pace e di farle vivere la sua vita.

Il Segreto - Anticipazioni : Francisca solidale con Julieta per la violenza che ha subìto : Il Segreto, la telenovela spagnola che porta la firma di Aurora Guerra, vedrà nelle prossime puntate una svolta sorprendente per alcuni protagonisti. Novità tra la Montenegro e la Uriarte Francisca Montenegro e Julieta Uriarte sono sempre state in pessimi rapporti, ma qualcosa sta per cambiare. Nelle prossime settimane, la giovane subirà un abuso da parte di Eustaquio e Lamberto Molero e questa esperienza sarà l'inizio del cambiamento. Julieta, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 19 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2000 de Il SEGRETO di venerdì 19 luglio 2019: Alvaro accetta i soldi di Elsa, rimarcando però che li accetta solo come prestito e che vuole poi restituirli… I componenti della famiglia Miranar rammentano diversi episodi del loro passato, ma – per via dell’elisir – i ricordi che riaffiorano sono spesso spiacevoli… Isaac chiede a Alvaro il motivo per il quale è stato picchiato, ma lui non ...

Il Segreto Anticipazioni 19 luglio 2019 : Fernando ha un nuovo rivale... : Maria riabbraccia Roberto Sanchez, un suo amico di Cuba. Fernando ne è subito geloso. Elsa intima a Isaac di lasciarla in pace e di farle vivere la sua vita.

Il Segreto Anticipazioni 18 luglio 2019 : Isaac furioso contro Alvaro ma Elsa... : Isaac, geloso, minaccia Alvaro e gli intima di stare lontano da Elsa. La Laguna aiuta il dottore, consegnandogli una busta con i soldi.