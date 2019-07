Amoroso | felice e innamorata su Instagram | lo scatto con il fidanzato

Fonte : dilei

(Di domenica 21 luglio 2019) Alessandrasi sta godendo un’estate piena di successi. Non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche sentimentale. La cantante, infatti, appare serena etra le braccia di Stefano Settepani, suoda circa tre anni. Una bellissima storia d’amore quella che c’è tra Stefano e Alessandra, nata un po’ grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Lui, infatti, è un produttore esecutivo e lavora per molti dei programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra questi, in particolare, Amici, il talent show che ha visto trionfare lanell’edizione del 2009. La scintilla tra i due, però, è scoppiata solo molti anni dopo. Si sono conosciuti dietro le quinte del programma e non si sono più lasciati. Folgorato dal sorriso e dalla semplicità della cantante, Settepani non si è lasciato sfuggire l’occasione di corteggiarla. La ...

