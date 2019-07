«Ambulanze della camorra favorite all' ospedale Cardarelli»

L’Istantanea – Le Ambulanze che fanno festa - il segno della vergogna del Sud : Il corteo di ambulanze che a sirene spiegate aprono il varco ai festeggiamenti in onore di Franco Alfieri, noto come il re delle “fritture”, a sindaco di Paestum fanno certo vergognare ma danno la cifra, dura e cruda, di quale sia il livello civile e culturale di tanta parte del Mezzogiorno. L’offesa che i meridionali, in questo caso i cittadini di Paestum, rendono alla civiltà di cui sono culla è senza pari. E i templi – di cui dovrebbero ...