Alpinista italiano ferito sul Gasherbrum è stato recuperato

Soccorso e trasportato in ospedale Alpinista italiano ferito in Pakistan : Francesco Cassardo, trentenne medico di Rivoli, precitato per centinaia di metri durante una discesa con gli sci dal Gasherbrum VII, in...

Pakistan - l'Alpinista italiano caduto per 500 metri è salvo : È salvo l'alpinista italiano Francesco Cassardo precipitato per 500 metri in Pakistan, mentre stava effettuando la discesa con gli sci dopo aver raggiunto sabato la vetta inviolata del Gasherbrum VII, alto 6979 metri. Un'impresa mai realizzata da nessuno. Lo ha annunciato via Facebook il compagno di cordata Cala Cimenti: «Francesco é sull'elicottero verso Skardu. Cala scende a piedi. Grazie mille a tutti, grazie di cuore!». Proprio il problema ...

Pakistan - recuperato dall'elicottero l'Alpinista italiano ferito dopo una caduta : Il 30enne era rimasto ferito dopo essere scivolato per centinaia di metri mentre scendeva il Gasherbrum VII. dopo ore di attesa, l'arrivo dei soccorsi

Pakistan - salvato l'Alpinista italiano Francesco Cassardo : È salvo Francesco Cassardo, l’alpinista ferito sul Gasherbrum VII, in Pakistan, dopo essere precipitato per 500 metri. È il compagno di cordata Cala Cimenti ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook: "Francesco è sull’elicottero verso Skardu. Cala scende a piedi. Grazie mille a tutti, grazie di cuore

Alpinista italiano ferito in Pakistan : ?l'elicottero lo ha recuperato - ora è in ospedale : «Francesco è sull'elicottero verso Skardu». Con queste parole sulla sua pagina Facebook, Cala Cimenti - compagno di cordata e primo soccorritore di Francesco Cassardo -...

È stato recuperato Francesco Cassardo - l’Alpinista italiano bloccato sul Gasherbrum VII - in Pakistan : Francesco Cassardo, l’alpinista italiano bloccato sul Gasherbrum VII, in Pakistan, è stato recuperato questa mattina da un elicottero di soccorso Pakistano. Cassardo era bloccato da quasi due giorni su una parete del Gasherbrum VII, una montagna di 6.955 nel massiccio del

?Alpinista italiano ferito e bloccato in Pakistan : ?l'elicottero lo ha recuperato : «Francesco è sull'elicottero verso Skardu». Con queste parole sulla sua pagina Facebook, Cala Cimenti - compagno di cordata e primo soccorritore di Francesco Cassardo - conferma l'avvenuto...

Pakistan - l’Alpinista italiano precipitato per 500 metri è salvo : l’elicottero lo ha recuperato : È in volo verso Skardu, conferma dal compagno di cordata. I soccorsi iniziati verso le 3. L'alpinista torinese è rimasto ferito mentre scendeva il Gasherbrum VII. Le condizioni di Cassardo sarebbero gravi ma è sempre rimasto vigile. Informata anche la Farnesina.Continua a leggere

Francesco Cassardo - in salvo l'Alpinista italiano gravemente ferito sull'Himalaya : l'alpinista italiano ferito durante la discesa dal Gasherbrum VII è stato recuperato dall'elicottero messo a disposizione...

Alpinista italiano ferito - corsa per salvarlo : Dovrebbe essere recuperato da un elicottero all'alba di domani Francesco Cassardo, l'Alpinista italiano 30enne rimasto ferito sul monte Gasherbrum VII, in Pakistan. Il giovane piemontese, un medico di Rivoli, e' precipitato per 500 metri ed e' stato soccorso dal compagno di cordata Cala Cimenti che gli e' rimasto accanto per un'intera notte. Le sue condizioni sono gravi ma e' sempre rimasto vigile ed e' stato portato da una quota di 6.300 metri ...

Pakistan - Alpinista italiano ferito e bloccato : spostato dal compagno - passerà un’altra notte in quota|L’appello| foto : Da sabato è bloccato in gravi condizioni dopo una caduta di 500 metri sul Gasherbrum VII. Con lui si trovava un altro alpinista, Cala Cimenti. L’elisoccorso tarda ad arrivare, la Farnesina: «Problemi tecnici dovuti all’alta quota»

Alpinista italiano ferito e bloccato in Pakistan : corsa contro il tempo per salvarlo : «Cima! Cala è riuscito a salire l'inviolato». Carlalberto Cimenti detto Cala, uno degli alpinisti italiani più apprezzati e conosciuti, ieri dal Pakistan aveva vergato...

Gasherbrum - corsa contro il tempo per salvare l’Alpinista italiano Francesco Cassardo precipitato per 500 metri : “sembra un incubo” : E’ corsa contro il tempo per salvare Francesco Cassardo, l’alpinista italiano 30enne rimasto ferito sul monte Gasherbrum VII, in Pakistan. Il giovane piemontese, un medico di Rivoli, e’ precipitato per 500 metri ed e’ stato soccorso dal compagno di cordata Cala Cimenti che gli e’ rimasto accanto per un’intera notte. I due sono stati raggiunti a quota 6.300 metri da altri quattro alpinisti, il russo Denis ...

Alpinista italiano ferito sul Gasherbrum. Appello al Pakistan : "Intervenga" : Un Alpinista di 30 anni, Francesco Cassardo, è scivolato per circa 500 metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII, in Pakistan, insieme al compagno di cordata Cala Cimenti. Cassardo non è un'Alpinista professionista; è un medico che lavora all'ospedale di Pinerolo ed è volato in Pakistan per formare medici ed infermieri di un ambulatorio locale sull'uso di un ecografo, portando loro anche dei medicinali difficili da reperire nel Paese.Dopo aver ...