Alpinista italiano ferito sul Gasherbrum Appello al Pakistan | Intervenga

Pakistan - Alpinista italiano ferito e bloccato dopo caduta Il compagno : «Lo portiamo giù a piedi»|L’appello|Le foto : Da sabato è bloccato in gravi condizioni dopo una caduta di 500 metri sul Gasherbrum VII. Con lui si trovava un altro alpinista, Cala Cimenti. L’elisoccorso tarda ad arrivare, la Farnesina: «Problemi tecnici dovuti all’alta quota»

Un Alpinista italiano è ferito e bloccato sul Gasherbrum VII - una montagna del Karakorum in Pakistan : Francesco Cassardo, medico e alpinista di Pinerolo, è ferito gravemente e bloccato lungo la parete del Gasherbrum VII, una montagna di 6.955 nel massiccio del Karakorum, in Pakistan. Cassardo, che aveva scalato la montagna con l’alpinista Cala Cimenti, è caduto durante