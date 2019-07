Alpinista italiano cade per 500 metri dalle montagne pakistane È ferito ma ancora vivo

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) Unpiemontese, Francesco Cassaro, di professione medico, è rimastoieri in un incidente sulledel Pakistan. L’uomo è scivolato per alcune centinaia dimentre scendeva dal Gasherbrum VII. Il suo compagno di cordata, Cala Cimenti, ha fatto sapere che pur essendo in condizioni “gravi ma stazionarie” è comunque “vigile e lucido” e in grado di dare indicazioni ai soccorritori.Le operazioni di recupero sono in svolgimento. Da quanto viene ri, Cala Cimenti aveva raggiunto Cassaro già nella giornata di ieri, a quota 6.300, aveva passato l’intera notte insieme a lui tenendosi in contatto con un team di medici.Nel frattempo i soccorsi sono stati attivati con il coordinamento di Agostino Da Polenza, presidente del comitato EvK2cnr. Si è interessata al caso anche l’ambasciata ...

