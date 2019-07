Alessandra Amoroso e Stefano Settepani più innamorati che mai | “Per sempre | si spera”

Domani a Cinecittà World arriva Alessandra Amoroso : Roma – Alessandra Amoroso Domani 20 luglio a Cinecitta’ World a Romaorganizza per/e insieme alla sua Big Family una giornata intera di festa per raccontare una storia di amore iniziata 10 anni fa e che ancora oggi e’ un viaggio aperto ricco di musica, energia e inesauribile entusiasmo. Per l’occasione i 310mila metri quadrati del Parco di Cinecitta’ World grazie a un grandissimo progetto di visual e allestimento ...

Gulp music chiude definitivamente oggi per l'ultima c'è Alessandra Amoroso : oggi chiude e si congeda dal proprio pubblico uno di pochi programmi musicali, veramente musicali della Rai, ovvero Gulp music. La trasmissione di Rai Gulp infatti non è stata confermata anche per la prossima stagione televisiva. Una decisione che lascia in molti l'amaro in bocca per un programma che parlava di musica, trattava di musica e proponeva la musica senza voler nulla in cambio,come invece molte trasmissioni della nostra televisione ...

Mambo Salentino Quiz : quanto conosci la canzone dei Boomdabash e Alessandra Amoroso? : Tormentone estivo The post Mambo Salentino Quiz: quanto conosci la canzone dei Boomdabash e Alessandra Amoroso? appeared first on News Mtv Italia.

Fedez - Emma - Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri nel nuovo album di Roberto Casalino : Nel nuovo album di Roberto Casalino ci saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni. Fedez, Emma, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri faranno parte del nuovo progetto discografico di Casalino dal titolo Il Fabbricante di Ricordi. Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui il nuovo album verrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più ...

Il ricordo di Alessandra Amoroso! Valeria - incinta di 8 mesi morta dopo “C’è posta per Te” : Nel 2012, grazie al programma “C’è posta per Te“, Alessandra Amoroso ha incontrato una ragazza comune di appena venti anni, ma di comune aveva poco: Valeria, una ragazza incinta di 8 mesi, malata di cancro. Purtroppo qualche tempo fa la ragazza ha perso la sua battaglia con il terribile male ed è volata in cielo fra gli angeli. Oggi Alessandra Amoroso ha ricordato Valeria con un messaggio sui suoi profili social con un doppio ...

Alessandra Amoroso spiega la pausa e smentisce le ipotesi catastrofiche : “Stanno montando un sacco di cose” : Alessandra Amoroso spiega la necessità di una pausa. Nessun problema grave, nessuna questione da risolvere, nessun crollo emotivo, nessuna crisi esistenziale. Come fin troppo spesso accade di recente, il web ingigantisce le parole dell'artista che ha la semplice necessità di trascorrere del tempo con la sua famiglia, con i suoi affetti, staccando la spina dalla sua vita lavorativa. Viaggi, concerti, bagni di folla, radio, TV e vari impegni ...

Alessandra Amoroso ritorna ad Amici per un impegno importante : Casting Amici 19: il ruolo di Alessandra Amoroso nella scuola di Canale 5 Alessandra Amoroso è ritornata ad Amici con un nuovo compito. Questa volta non è stata un giudice (e non sarà una coach), ma ha valutato le esibizioni dei cantanti dei casting di Amici 2019/2020. Anche lei è stata chiamata per assolvere a […] L'articolo Alessandra Amoroso ritorna ad Amici per un impegno importante proviene da Gossip e Tv.

Il concerto di Alessandra Amoroso su VH1 il 3 luglio tra aneddoti e brani in acustica dal Teatro Carcano : Il concerto di Alessandra Amoroso su VH1 andrà in onda il 3 luglio. Lo spettacolo è stato registrato qualche settimana fa dal Teatro Carcano, l'11 giugno, con brani in versione acustica e alcuni aneddoti che riguardano i suoi primi 10 anni di carriera. Lo show andrà in onda a cominciare dalle ore 21,10 al canale 67 del digitale terrestre, mentre alle 23 sarà trasmesso al canale 27 del digitale terrestre su Paramout Network e in contemporanea ...

Alessandra Amoroso e Tommaso Paradiso al concerto dei Tiromancino a Roma per i 25 anni di carriera : Un concentrato di successi, il concerto dei TiRomancino a Roma. Federico Zampaglione e i suoi hanno illuminato la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma nella data del 1° luglio, quella che hanno tenuto nell'ambito del tour che stanno tenendo in tutta Italia dopo la sessione invernale. In scaletta, c'è spazio per successi vecchi e nuovi ma anche per qualche ospite. Come già annunciato, allo show ha preso parte anche Alessandra ...

Emma Marrone saluta i fan dopo Alessandra Amoroso : “Stacco la spina” : Ultime notizie Emma Marrone: vuole del tempo solo per lei dopo gli ultimi impegni di lavoro Emma Marrone si prenderà dei giorni per pensare solo a sé stessa. Il tour l’ha stesa. Ora è tempo di mare, vacanze e tanto relax! Si fermerà per poco, però, perché dovrà portare avanti altri progetti lavorativi importanti. Probabilmente […] L'articolo Emma Marrone saluta i fan dopo Alessandra Amoroso: “Stacco la spina” proviene da ...

«Toy Story 4» e i giocattoli di Milly Carlucci - Serena Rossi - Alessandra Amoroso - Paola Iezzi ed Ermal Meta : Via Col Film è il podcast di Vanity Fair dedicato al cinema. Disponibile su Itunes, Spreaker e Spotify ogni venerdì vi porta a scoprire – senza spoiler e senza raccontare troppo della trama – le uscite più interessanti del weekend in sala. E sì, anche adesso che è cominciata l'estate: perché non è più come una ...

Alessandra Amoroso smentisce il ritiro dalla musica : "Fake news! Solo riposo" : Ma quale ritiro! Così si possono riassumere le voci piovute nelle ultime settimane che davano Alessandra Amoroso pronta a lasciare il mondo della musica. La cantante dopo aver festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera, dopo aver cantato i suoi grandi successi e i nuovi brani del suo ultimo disco nei concerti, vuole concedersi il meritato riposo.Così allontanando una volta per tutte le notizie circolate, la cantante ha scelto i suoi canali ...

Amici - Alessandra Amoroso rompe il silenzio : "Mi danno per spacciata" - tutta la verità sul suo futuro : Basta gossip: Alessandra Amoroso continuerà a cantare. Finalmente tutta la verità sulla ex concorrente di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Amoroso spazza via i rumors su Instagram, dove scrive chiaro e tondo: "L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei, per me

“Spacciata”. Alessandra Amoroso e le voci dell’addio alla musica : cosa c’è dietro : Non è un buon momento per Alessandra Amoroso. La cantante uscita dalla scuola di Amici, unica insieme a Emma Marrone a confermarsi a livelli altissimi, è dovuta intervenire sulle voci circolate nei giorni scorsi di un suo addio alla musica. A far uscire l’indiscrezione era stata proprio lei durante un’intervista a Il Giornale in cui diceva di volersi prendere un po’ di riposo. Nessuno addio all’orizzonte. Alessandra Amoroso continuerà a cantare. ...