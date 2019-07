Abbonamenti Napoli | domani la conferenza di presentazione a Dimaro

Napoli - Formisano : «Prezzi più bassi per gli Abbonamenti» : «Sarà una campagna abbonamenti pirotecnica». Alessandro Formisano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, annuncia fuochi d’artificio per la campagna della prossima stagione. L’Head of Operations azzurro ne rivela alcuni punti cardine in attesa di illustrarla integralmente nei prossimi giorni quando avverrà la presentazione ufficiale. «Noi del Calcio Napoli siamo pronti da settimane. Siamo in attesa […] L'articolo Napoli, Formisano: ...

De Laurentiis : «Per gli Abbonamenti al Napoli - aspettiamo che mettano i numeri alle poltroncine» : Le prime due gare in trasferta Nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis spiega perché il Napoli comincerà il campionato fuori casa. Siamo stati costretti a chiedere alla Lega di giocare le prime due gare di campionato in trasferta, per fronteggiare il rischio di ritardi di cui ho sentito parlare. Questa è la conferma che se le istituzioni allargassero le possibilità di intervento ai privati, se ne ...

Tuttosport : il Napoli pensa di ridurre del 30% il prezzo degli Abbonamenti : Secondo quanto scrive Tuttosport, De Laurentiis sarebbe intenzionato a ridurre i prezzi degli abbonamenti del 25-30% rispetto a quelli della passata stagione 2017/18. Una decisione che sicuramente farebbe felici i tifosi napoletani. E, soprattutto, una soluzione che, insieme alla campagna acquisti del Napoli, che sembra proiettata verso orizzonti notevoli, potrebbe riavvicinare il pubblico alla società e, soprattutto, farebbe tornare i tifosi al ...

Pronta la campagna Abbonamenti del Napoli - si aspetta la numerazione ufficiale dei posti dal Comune : Pronta la campagna abbonamenti per il Napoli, come conferma la Gazzetta dello Sport, che scenderà in campo in un San Paolo nuovo grazie agli interventi per le Universiadi. Ma sono proprio questi, la nuova numerazione e la perdita di alcuni seggiolini a causa dei maxi-schermi ad aver rallentato il lancio della campagna abbonamenti. La capienza dell’impianto è infatti scesa a 52 mila unità, cosa tutt’altro che negativa, ma occorre ...

Abbonamenti Napoli 2019-20 - Gazzetta : “Tutto pronto - ecco quando partirà la vendita” : Abbonamenti Napoli 2019-20. Uno stadio tutto rifatto e i grandi colpi di calciomercato stanno riaccendendo l’ entusiasmo dei tifosi partenopei. In città va sempre più scemando i malumori delle ultime stagioni, con i tifosi azzurri che si preparano ad abbonarsi per assistere alle gare della seconda edizione del Napoli targato Ancelotti. Di seguito quanto riportato dall’ edizione online de ‘La Gazzetta dello ...