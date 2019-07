10 serie Tv da non perdere se siete fan della «Casa di carta»

Cellino : «La serie A non deve fare gli interessi di pochi club : serve una riforma» : «La Serie A incassa più di 5 anni fa, ma ai club medio-piccoli vanno meno soldi. Perché? Qualcuno si è distratto?». Il presidente del Brescia Massimo Cellino parla così della situazione in Serie A, al suo ritorno dopo l’addio al Cagliari, in una intervista alla Gazzetta dello Sport. «Sono tornato in Lega e ho visto […] L'articolo Cellino: «La Serie A non deve fare gli interessi di pochi club: serve una riforma» è stato realizzato da ...

App per serie TV : per vederle gratis e non : Le serie TV sono entrate prepotentemente nella vita di tutti noi, il loro livello qualitativo è salito e sono divenute un vero fenomeno di costume. Alcune serie sono divenuti dei veri fenomeni globali e persone di tutto il mondo le hanno viste doppiate oppure nella lingua madre (spesso con sottotitoli). Per chi vuole vedere le proprie […]

Una crisi seria di persone non serie : Se fossero persone serie, la situazione sarebbe seria. Se il contesto non fosse teatrale e carnevalesco, non dovremmo prenderla come una mascherata. Il Truce dice che i grillozzi hanno tradito gli elettori e governano a Bruxelles con Renzi, Berlusconi, Merkel e Macron. Giggino gli risponde che lui s

Monza - Galliani conferma l’obiettivo serie A e per scaramanzia non commenta i gironi : nuova partnership : Cresce l’attesa per il prossima campionato di Serie C, una sicura protagonista sarà il Monza, l’ad Adriano Galliani commenta la formazione dei gironi ricordando il triste precedente del Milan con il Deportivo La Coruna in Champions nel 2004: ”Allora eravamo ad una riunione di sponsor del Milan a Salsomaggiore Terme, c’era il sorteggio dei quarti di finale di Champions ed esultai perche’ pescammo il Deportivo ...

Il Giornale : Tutti pazzi per i difensori. La parola d’ordine della serie A è “non prenderle” : Altro che bomber! La Serie A si rinforza soprattutto in difesa, con le big che investono sui centrali. E’ l’analisi che oggi fa Il Giornale. I difensori non fanno gol, ma ormai valgono quanto gli attaccanti. Basta pensare che per De Ligt la Juve ha appena sborsato 75 milioni all’Ajax, con tanto di stipendio da top player: 7,5 milioni che con i bonus arriveranno a 12, per cinque anni. E una clausola rescissoria da 150. Una corsa ...

Basket – Consiglio Federale : Avellino non ammessa alla serie A - niente A2 per Torino e Pescara : niente Serie A per Avellino: gli argomenti principali trattati al Consiglio Federale della FIP Si è tenuto a Roma, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati: EuroBasket 2021 Grande soddisfazione è stata espressa per il successo della candidatura italiana per ospitare un girone dell’EuroBasket 2021 a Milano in occasione dei ...

Tommasi : “Mi aspetto un inizio regolare della serie C - ma ci sono state vicende non belle”. E su De Rossi… : “Mi aspetto un inizio regolare dei campionati di Serie C“. A dirlo è Damiano Tommasi, presidente AIC, a margine della conferenza per i festeggiamenti dei 60 anni della Lega Pro. “Purtroppo anche quest’anno ci sono state vicende poco edificanti ed ancora da dirimere – aggiunge Tommasi -. Speriamo che il campionato possa iniziare regolarmente con le 60 squadre, e che possa essere un campionato avvincente e che ...

«Non prendiamoci sul series» : commentiamo Stranger Things 3 con la Iena Nicolò De Devitiis - ospite del nostro podcast : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non prendiamoci sul series. Con la Iena Nicolò De Devitiis abbiamo commentato la svolta splatter e adolescenziale di Stranger Things 3 s Chiacchierare di serie tv è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e riflessioni e lo commentiamo con un ospite. Non da esperti, o da critici, ma da appassionati binge watcher. Non ...

10 serie TV poliziesche da non perdere se ami il genere crime : da NCIS a Castle e Sherlock : Amanti dei delitti e crimini più efferati? Vi piace seguire le indagini di polizia tra osservazioni, deduzioni e rivelazioni shock? Se fate il tifo per i buoni ma non potete fare a meno di lasciarvi affascinare dal conturbante assassino seriale di turno, queste serie TV poliziesche fanno al caso vostro. Ne abbiamo elencate 10 da non perdere se amate il genere crime: che la caccia al serial killer sia ...

Calciomercato serie B - nuovi arrivi in casa Pordenone e Juve Stabia : Continuano le ufficializzazioni anche in Serie B. Colpi in entrata per Pordenone e Juve Stabia. I primi comunicano l’ingaggio dell’attaccante Luca Strizzolo. “Il calciatore, classe ’92 – recita il comunicato – arriva dalla Cremonese con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione). Per Strizzolo si tratta della terza esperienza con la maglia neroverde, che ha vestito nelle stagioni 2009/2010 ...

Fontana : in Europa non siamo in serie B : 13.04 "Ringrazio per la fiducia sul mio nome sia Salvini che il premier Conte". Così Lorenzo Fontana, in merito alla sua nomina a ministro degli Affari Europei. Il suo posto al ministero della Famiglia sarà ricoperto da Alessandra Locatelli. In Europa "dobbiamo capire se c'è ascolto sui temi che vogliamo proporre e non essere considerati un Paese di serie B",dice Fontana. Quanto a un possibile voto a von der Leyen alla guida della Commissione ...

La Lega non decide sull’offerta di Mediapro per il canale tv della serie A : Troppe incertezze sulle garanzie economiche e ancora dubbi sulle modalità giuridiche e industriali per la creazione di un canale della Lega di Serie A . Per...

5 serie tv da (non) vedere quest’estate : L’estate è da sempre il momento migliore per recuperare serie tv. Quelle che ci sono passate davanti al naso e abbiamo ignorato, quelle che “ma sì, la guardo quando finisce Games of Thrones“, quelle per cui non sembra mai il momento propizio. E poi ci sono loro. Le serie guilty pleasure, quei peccaminosi piaceri che ci concediamo solo d’estate: troppo trash per consigliarle agli amici che poi vengono a casa a strapparti ...

Calendario serie A - la formula non cambia : tutto rimandato al 2020-21 : Per questa stagione non ci saranno variazioni sulla formula del Calendario di Serie A: l’ordine delle partite rimarrà invariato tra andata e ritorno.“powered by Goal”Non ci saranno cambiamenti nella formula del Calendario per la stagione 2019/2020 di Serie A.Lo ha deciso l’assemblea di Lega, che ha detto no al Calendario ‘sfalsato’ in stile Premier League con ordine diverso delle partite tra andata e ritorno.Verrà ...