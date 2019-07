WTA Bucarest – Martina Di Giuseppe sconfitta in semifinale | Rybarikina si impone in 2 set

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Martina Di Giuseppe esce di scena in semifinale. Azzurre sconfitta in due set da Rybakina : Termina in semifinale la favola di Martina Di Giuseppe (n.211 del mondo) nel WTA di Bucarest (Romania). L’azzurra è stata sconfitta per 6-3 6-2 dalla kazaka Elena Rybakina (n.106 del ranking) in 1 ora e 3 minuti di partita, dovendosi arrendere alla superiorità da fondo dell’avversaria. Resta comunque la bontà del torneo disputato dalla nostra portacolori, molto apprezzata anche dal pubblico rumeno. In finale Rybakina affronterà la ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : semifinali Tig-Siegemund e Di Giuseppe-Rybakina : Si sono disputati i quarti di finale del WTA International sulla terra rossa di Bucarest e la notizia principale per gli appassionati di casa è il raggiungimento delle semifinali da parte di Martina Di Giuseppe, prima Tennista di casa nostra a riuscirci in un torneo del circuto maggiore WTA nel 2019, che ha battuto con un doppio 6-4 la ceca Barbora Krejcikova, numero 132 del mondo contro il 211 della 28enne romana. La cronaca del match di ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : una grande Martina Di Giuseppe vola in semifinale - Barbora Krejcikova battuta in due set : Per la prima volta quest’anno una giocatrice italiana entra in semifinale di un torneo WTA. A riuscirci è Martina Di Giuseppe, capace di partire dalle qualificazioni e arrivare fino al penultimo atto a Bucarest, battendo la ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-4 6-4, per la prosecuzione di un cammino splendido per la ventottenne romana. Per lei ora ci saranno sia l’approdo al numero 149 del ranking WTA, il migliore della sua ...

WTA Bucarest – Il sogno di Martina Di Giuseppe prosegue - l’azzurra batte la ceca Krejcikova e approda in semifinale : La tennista italiana supera in due set l’avversaria ceca e stacca il pass per la semifinale, dove affronterà la beniamina di casa Patricia Tig Il sogno di Martina Di Giuseppe continua, la tennista azzurra conquista infatti la sua prima semifinale nel circuito maggiore in Romania, accedendo tra le prime quattro del “BRD Bucarest Open“, torneo Wta International dotato di un montepremi pari a 250mila dollari. La 28enne ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Martina Di Giuseppe ai quarti di finale - si ritira Veronika Kudermetova per guai alla caviglia destra : Martina Di Giuseppe, a 28 anni, dimostra una volta di più che si può anche arrivare nella fase migliore della propria carriera nella seconda parte. La romana accede per la prima volta ai quarti di finale di un torneo WTA a Bucarest, superando la russa Veronika Kudermetova per ritiro quando il punteggio era di 2-6 5-4 e servizio per l’italiana. Il problema che ha portato Kudermetova al ritiro risiede in una torsione alla caviglia destra ...

WTA Bucarest – Martina Di Giuseppe avanza ai quarti di finale - la russa Kudermetova costretta al ritiro : Con un pizzico di fortuna, l’atleta italiana stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Bucarest dove troverà la ceca Krejcikova Martina Di Giuseppe stacca a sorpresa il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Bucarest, la tennista azzurra avanza con un pizzico di fortuna, sfruttando il ritiro della russa Kudermetova. Dopo aver perso il primo set in maniera abbastanza netta con il punteggio di 6-2, l’italiana si ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : risultati di mercoledì 17 luglio. Avanza la testa di serie numero 2 Viktoria Kuzmova : Oltre al completamento del match di primo turno interrotto ieri sera per oscurità tra la statunitense Varvara Lepchenko e la romana Martina Di Giuseppe, che ha visto quest’ultima vincere in rimonta e aggiudicarsi a 28 anni suonati il suo primo match nel circuito maggiore, si sono disputati quattro incontri di secondo turno del WTA International sulla terra rossa di Bucarest. La cronaca del match di Martina Di Giuseppe Si sono qualificate per i ...

WTA Bucarest – Martina Di Giuseppe supera il primo turno : battuta al tie-break Lepchenko : Buona la prima per Martina Di Giuseppe: la romana ha trionfato al primo turno del torneo WTA di Bucarest Ottimo esordio per Martina Di Giuseppe al torneo WTA di Bucarest. La tennista italiana, dopo la sospensione di ieri, è tornata in campo oggi per completare il primo turno del “BRD Bucarest Open”, torneo Wta International dotato di un montepremi pari 250mila dollari in corso sui campi in terra rossa della capitale della ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Martina Di Giuseppe batte Varvara Lepchenko - è la sua prima vittoria sul circuito maggiore : Martina Di Giuseppe celebra a Bucarest la propria prima vittoria sul circuito WTA. La romana, nella prosecuzione del match interrotto ieri per oscurità contro Varvara Lepchenko, porta a termine la rimonta, battendo l’americana con il punteggio di 6-3 1-6 7-6 (3). La prossima avversaria sarà la russa Veronika Kudermetova, numero 3 del seeding e già affrontata, senza successo, nelle qualificazioni di Istanbul. Il balzo in classifica per ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : esce di scena Sorana Cirstea. Avanti Sevastova e Kudermetova : Si sono conclusi oggi dieci incontri del primo turno al WTA di Bucarest, in una giornata particolarmente intensa che ha anche visto il rinvio a domani del terzo e decisivo set tra Varvara Lepchenko e la nostra Martina Di Giuseppe. Il torneo ha rischiato di perdere la numero 1 del seeding, la lettone Anastasija Sevastova, uscita vincitrice da un’autentica battaglia con la rumena Ana Bogdan in oltre tre ore con il punteggio di 5-7 7-6(4) ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : sospeso per oscurità il match tra Martina Di Giuseppe e Varvara Lepchenko : Si interrompe per oscurità il match che oppone la nostra Martina Di Giuseppe all’americana Varvara Lepchenko nel primo turno del torneo WTA di Bucarest. Il gioco è stato sospeso quando Lepchenko aveva vinto il primo set per 6-3 e Di Giuseppe il secondo per 6-1. Un’interruzione, questa, che mostra anche il paradosso interno al torneo stesso, dove il campo centrale è dotato di illuminazione, ma non è così su quelli secondari (questo ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Kuzmova e Siegemund superano il primo turno. Di Giuseppe entra in tabellone - eliminata Errani : E’ cominciato il torneo WTA di Bucarest. Nelle sfide del primo turno da segnalare la vittoria della slovacca Viktoria Kuzmova con un doppio 6-2 contro la slovena Jakupovic. Buona la prima anche per la tedesca Laura Siegemund e la spagnola Bolsova Zadoinov, che hanno superato rispettivamente la russa Flink e l’ucraina Kalinina. Giornata in chiaroscuro per le italiane impegnate nell’ultimo turno delle qualificazioni. Martina Di ...