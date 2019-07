Volley | Mondiali Under 21 2019 | Italia-Brasile 3-0 Azzurri inarrestabili | terza vittoria

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Si conclude con il terzo successo consecutivo per la Nazionalena la prima fase del Mondiale21dimaschile, in corso in Bahrain fino alla prossima settimana. Nella sfida valida per la prima posizione nel gruppo D, la formazione allenata da Monica Cresta ha superato agevolmente ilcon un convincente 3-0 (25-22; 25-15; 25-18) concludendo a punteggio pieno dopo le vittorie contro Canada e Polonia. L’esito dell’incontro non è mai stato realmente in discussione, con gliche hanno preso in mano il gioco sin dal primo parziale dominando letteralmente a partire dalla metà del secondo set e non concedendo ai sudamericani la possibilità di rientrare in partita. Prestazione collettiva di assoluto valore per gli, con Francesco Recine (11 punti) e Daniele Lavia (11 punti) protagonisti in fase realizzativa insieme a Lorenzo Cortesia (10 ...

