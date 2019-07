Vivrò la mia vita | ogni giorno | come se fosse l’ultimo

Fonte : dilei

(Di sabato 20 luglio 2019) Lavoro, casa, obblighi e doveri, è davvero questa lache sognavate, quando con gli occhi grandi e speranzosi, da bambine guardavate le nuvole? Il lavoro nobilita l’uomo e diciamolo, molte volte riempie la nostrain maniera positiva, soprattutto quando dopo anni di sacrifici, abbiamo raggiunto i traguardi tanto attesi. Ma il lavoro, la carriera e i soldi, non sono tutto nella. Il tempo che abbiamo infatti, dovremmo viverlo dando priorità alle nostre emozioni, ai sentimenti: dovremmo coltivare le passioni, trascorrere le giornate con la famiglia, organizzare una reunion con gli amici di sempre e passeggiare tra la natura. Dovremmo avere il coraggio di staccare la spina, di aprire gli occhi e di guardare, per davvero, tutto quello che la terra offre, tutto quello che l’universo ci comunica: la sua energia. E invece, ci ritroviamo inghiottiti nella routine della ...

_giusyb : RT @comeinverno: forse non sono destinata a certe cose, non vivrò mai davvero e non voglio morire senza vissuto a pieno la mia vita - unblooomed : perché in estate non scrivo mai qui forse perché la mia vita è monotona però voglio dire che sono molto felice perc… - gegebovio : RT @AngelRebel75: Mia Signora..il cielo ora è scuro, come il mio volto..cercherò di essere migliore per te..perché sò che mi vuoi..io innam… -