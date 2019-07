Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Hanno raccontato di averloper difendersi dalle aggressioni e dalle percosse, ma al termine di un lungo interrogatorio sono stateperin concorso. La vittima è Paolo Viaj, 57 anni, trovato morto all’alba di venerdì dai carabinieri nella casa in cui abitava alla periferia di, in provincia di Treviso. È stato colpito ae poi. Le due donne che vivevano con lui si sono fin da subito autoaccusate: Patrizia Armellin, di 52 anni, con la quale l’aveva negli ultimi anni una relazione sentimentale, e Angelica Cormaci, 24 anni, amica di Armellin. Hanno spiegato di averl’al culmine di una lite: hanno ripetutamente colpito il 57enne con un bastone e, dopo averlo tramortito, le due donne lo hannocon un cuscino, sempre per difendersi. Il sostituto procuratore della repubblica di Treviso, ...

fattoquotidiano : Vittorio Veneto, uomo ucciso a bastonate e soffocato: arrestate per omicidio volontario le due conviventi. Loro: “C… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Vittorio Veneto, uomo ucciso a bastonate e soffocato: arrestate per omicidio volontario le due conviventi. Loro: “Ci h… - Italia_Notizie : Vittorio Veneto, uomo ucciso a bastonate e soffocato: arrestate per omicidio volontario le due conviventi. Loro: “C… -