Virus Dengue in Guatemala | oltre 6mila infettati | 17 morti

(Di sabato 20 luglio 2019) Inalmeno 17 persone sono morte esono state contagiate daldurante l’ultima stagione delle piogge: lo ha reso noto il Ministero della Salute, secondo cui altri dieci decessi avvenuti nelle ultime settimane potrebbero essere avvenuti come conseguenza del contagio. L’area dove si sono registrati più casi è quella di Quetzaltenango: 1.406, il 22% del numero totale. Il 15% dei casi invece si è registrato nel dipartimento di Huehuetenango (968 casi). L'articoloin, 17Meteo Web.

