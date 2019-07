Vince 100mila euro al Superenalotto ma non li ritira | la vincita torna allo Stato

Firenze - deputato di Fratelli d’Italia Vince causa contro i Renzi : gli erano stati chiesti 100mila euro per frasi in interrogazione : Non dovrà risarcire 100mila euro alla Eventi 6, la società di Rignano sull’Arno di proprietà della famiglia Renzi, in base al principio dell’insindacabilità delle opinioni espresse da consigliere regionale. Anche se sotto forma di interrogazione. È per questo che il deputato di Fratelli d’Italia ed ex consigliere regionale della Toscana, Giovanni Donzelli, non dovrà pagare 100mila euro alla famiglia Renzi per aver denunciato in consiglio ...