VIDEO – 5 minuti con Giovanni Di Lorenzo | “Vestire la maglia del Napoli è un sogno!”

Sky : Children of Light : il nuovo gioco degli sviluppatori di Journey si mostra in 13 minuti di VIDEO gameplay : Sky: Children of the Light è il nuovo titolo dello sviluppatore di Journey e Flower, Thatgamecompany, che è stato reso disponibile nella giornata di ieri su dispositivi iOS. Mentre il titolo è giocabile al momento solo su iPhone, iPad e iPod touch, è stata confermata l'uscita anche su dispositivi Android, Mac, Apple TV, PC e console, più avanti.Tuttavia, se ancora non avete avuto modo di ammirare Sky: Children of the Light, il video gameplay di ...

Sbarco sulla Luna - ecco cosa ha visto Aldrin negli ultimi 3 minuti dell’allunaggio : la NASA ricostruisce un VIDEO con nuove immagini satellitari : Rivivere la tensione degli ultimi 3 minuti che hanno preceduto l’atterraggio della missione Apollo 11 sulla Luna. Grazie ad una simulazione VIDEO della NASA, che ha ricostruito il paesaggio Lunare così come devono averlo visto Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo del lander Eagle, ora si può. I ricercatori si sono serviti delle immagini riprese dalla sonda Lro (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA, ripercorrendo l’esatta ...

Astral Chain : l'esclusiva Nintendo Switch si mostra in 5 minuti di VIDEO gameplay : Astral Chain è l'esclusiva Nintendo Switch realizzata da Platinum Games e diretta dal game designer di NieR: Automata, Takahisa Taura.Il gioco, il cui lancio è previsto per il 30 agosto, si mostra in un interessante video gameplay della durata di 5 minuti, grazie al quale possiamo avere un assaggio del titolo. In particolare, nel filmato potremo apprezzare il sistema di combattimento e una missione secondaria del gioco.Riportiamo di seguito il ...

The Surge 2 : un VIDEO gameplay mostra i primi 16 minuti di gioco : The Surge 2 è il nuovo action GDR di Focus Home Interactive e Deck13 Interactive che, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 con un trailer.Dopo aver visto il sequel alla fiera di Los Angeles, ora è arrivato il momento di dare un'occhiata più approfondita al gameplay del nuovo gioco della serie.Grazie a un video pubblicato da IGN su YouTube, possiamo vedere in azione The Surge 2 nei primi 16 minuti di gioco a 60fps su PC.Leggi ...

La modalità Gunfight di Call of Duty : Modern Warfare si mostra in 10 minuti di VIDEO gameplay : Ieri, Activision ci ha fornito un primo sguardo alla modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. Il publisher ha dichiarato che l'intero universo multiplayer dell'imminente sparatutto sarà ufficialmente rivelato il 1° agosto. Activision afferma che il prossimo Call of Duty sarà caratterizzato da una nuova generazione di multiplayer. Non è chiaro cosa significhi, ma si vocifera un inserimento di una modalità battle royale.D'altra parte, ...

Moons of Madness si presenta in 12 minuti di VIDEO gameplay : In arrivo per PC, PS4 e Xbox One, Moons of Madness è un titolo horror in prima persona nel quale verremo trascinati dalla narrazione tra scene dal gusto sci-fi dal gusto lovecraftiano.Come possiamo vedere, un nuovo filmato di gioco è ora disponibile, grazie al quale possiamo apprezzare ben 12 minuti di gioco. Il titolo, sviluppato da Rock Pocket Games e pubblicato da Funcom, ci racconta di un misterioso messaggio radio captato, e proveniente ...

Control : un VIDEO mostra i primi 13 minuti di gameplay : Control è il prossimo gioco targato Remedy che arriverà su PC e console verso la fine del prossimo mese. Control è stato già protagonista della nostra anteprima e, ora, grazie a un nuovo video possiamo tornare a vedere in azione questo interessantissimo titolo.IGN, infatti, ha pubblicato un nuovo video gameplay che ci mostra le fasi iniziali del gioco.Leggi altro...

Le prime due stagioni di Stranger Things in 15 minuti e con dei narratori speciali (VIDEO) : Il conto alla rovescia sta per terminare e giovedì prossimo inizieremo la nostra maratona di Stranger Things 3. Manca meno di una settimana all'arrivo dei nuovi episodi della serie sulla piattaforma Netflix e proprio per questo il cast ci è venuto incontro mettendo insieme, in quindici minuti, le prime due stagioni dedicandoli a tutti coloro che non volessero lanciarsi in una maratona selvaggia in questi giorni dicendo addio alla vita ...

Bimbo morto a Mirabilandia - il VIDEO : è rimasto sott’acqua per circa tre minuti : È rimasto sott’acqua, a faccia in giù, per circa tre minuti prima che qualcuno si accorgesse di lui. È morto così Edoardo Bassani, il Bimbo di quattro anni annegato mercoledì pomeriggio in una piscina a Mirabilandia, a Ravenna. A mostrare come sono andate le cose sono stati i video delle telecamere interne del parco di divertimenti, sequestrati dagli investigatori. Nella giornata di sabato si attendono i risultati dell’autopsia. ...

MIRABILANDIA - BIMBO MORTO ANNEGATO/ C'è un VIDEO di 8 minuti che svela cos'è successo : MIRABILANDIA, BIMBO MORTO ANNEGATO. Un video di 8 minuti svela cosa sia successo, intanto sono una decina le persone indagate

Harry Potter : Wizards Unite si mostra in un VIDEO gameplay di 24 minuti : Harry Potter: Wizards Unite è finalmente disponibile per dispositivi mobile. Il titolo di Niantic e WB Games in realtà aumentata, che permette a tutti gli aspiranti maghi e streghe di mettere le mani sulla magia, è scaricabile per iOS e Android.Per chi non lo sapesse, in Harry Potter: Wizards Unite l'avventura del giocatore inizia con l'essere reclutato come nuovo membro di una Task Force Segreta, con l'intento di indagare sulla Calamità, nuova ...

Un VIDEO gameplay mostra i primi 24 minuti di Bloodstained : Ritual of the Night : Bloodstained: Ritual of the Night, dell'ex producer della serie Castlevania, Koji Igarashi, è finalmente arrivato nella giornata di ieri su PS4, Xbox One e PC.Se siete tra coloro che ancora sono indecisi riguardo al gioco, ecco arrivare un nuovo video gameplay da IGN, che ci mostra i primi 24 minuti di questo gothic horror action RPG.Che ne pensate?Leggi altro...

The Outer Worlds torna a mostrarsi in azione in un VIDEO gameplay di 11 minuti : The Outer Worlds di Obsidian, considerato come un successore spirituale di Fallout New Vegas, è stato protagonista alla recente conferenza E3 di Microsoft, quando è stata anche annunciata la data di uscita del gioco.Durante l'evento di Microsoft, abbiamo avuto modo di ammirare il titolo in un trailer e, ora, IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay della durata di 11 minuti che ci fornisce uno sguardo più approfondito alle meccaniche di ...

E3 2019 : Star Wars Jedi Fallen Order si mostra in quindici minuti di VIDEO gameplay esclusivo : La conferenza EA è iniziata ed il primo titolo ad essere mostrato in ben quindici minuti di gameplay esclusivo è proprio Star Wars Jedi: Fallen Order.Il titolo di Respawn ci regala il gameplay di una missione che ci chiede in sostanza di salvare un gruppo di wookie infitrandoci in un complesso dell'Impero. Il video mostra alcuni poteri della forza, tra cui quello che consente di distruggere ostacoli. Naturalmente il nostro protagonista ...