romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Marco40896065 : @virginiaraggi @agenziademanio Mica come i sindaci che si occupano di trasporti, spazzatura, strade, illuminazione,… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMef: Mazzotta a Rgs, chi è il 'civil servant' che bollinerà manovra /scheda - Affaritaliani.it
Mef: Mazzotta a Rgs, chi è il 'civil servant' che bollinerà manovra /scheda Affaritaliani.it
Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Cinquantasette anni appena compiuti, Biagio Mazzotta è il nuovo Ragioniere generale del Mef. Già direttore generale della Rgs, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE IN USCITA DA Roma DAL BIVIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA CIRCOLazioNE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI SULL’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA VIA PONTINA, CAUSA CODE DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A CASAL BRUNORI IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE LATINA SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA CODE RESIDUE PER UN INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA APPIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA BORGO FAITI E LA STRADA MIGLIARA 47, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ALLA’LTEZZA DI APRILIA E CAMPO DI CARNE, DIREZIONE OSTIA SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI DAL SECONDO CANCELLO A COLLE ROMITO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA POI CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SPOSTIAMOCI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA POI CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA SULLA VIA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA SITUAZIONE ANALOGA, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA, NESSUN IMPEDIMENTO AL MOMENTO ALLA VIABILITA’ SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, TUTTO IN DIREZIONE LATINA ANDIAMO A FORMIA, QUI CODE PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA LA CIRCOLazioNE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; LE MAGGIORI CRITICITA’ SI SEGNALANO SULLA A1 MILANO NAPOLI, AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE; VA MIGLIORANDO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; STESSA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, RISPETTIVAMENTE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO E TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; DISAGI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, RISPETTIVAMENTE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO E TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; DISAGI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 TRATTO FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORTE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE SUD, NEL DETTAGLIO SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 TRATTO FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORTE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE SUD, NEL DETTAGLIO SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO NAPOLI: NEL DETTAGLIO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA Roma SUD E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCENDIO, CHE STA PROVOCANDO CODE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E ...