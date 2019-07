Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA, NESSUN IMPEDIMENTO AL MOMENTO ALLA VIABILITA’ SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, TUTTO IN DIREZIONE LATINA ANDIAMO A FORMIA, QUI CODE PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA LA CIRCOLazioNE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; LE MAGGIORI CRITICITA’ SI SEGNALANO SULLA A1 MILANO NAPOLI, AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE; VA MIGLIORANDO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; STESSA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, RISPETTIVAMENTE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO E TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; DISAGI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, RISPETTIVAMENTE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO E TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; DISAGI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 TRATTO FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORTE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE SUD, NEL DETTAGLIO SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 TRATTO FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORTE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE SUD, NEL DETTAGLIO SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO NAPOLI: NEL DETTAGLIO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA Roma SUD E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCENDIO, CHE STA PROVOCANDO CODE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO NAPOLI: NEL DETTAGLIO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA Roma SUD E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCENDIO, CHE STA PROVOCANDO CODE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO NELLA TRATTA BOLOGNA-REBIBBIA NELLE DUE DIREZIONI; E VENIAMO AL TRAFFICO; SULLA Roma FIUMICINO E’ STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA COMPLANARE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO SUL RACCORDO ANULARE UN ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA SEMPRE SUL RACCORD ANULARE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA SIA IN INTERNA SIA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO ALTRO INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANENSE PROVOCA CODE TRA MANZIANA E VIA Lazio CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA QUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA PROSEGUIAMO SULLA PONTINA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA STESSA SITUAZIONE, RALLETNAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NUOVA FASE NELL’AMBITO DEI ...