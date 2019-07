Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Ha usato Instagram il portogheseperre iled i suoi tifosi nel giorno in cui è stato ufficializzato il suo passaggio alsino al 30 giugno 2020. “Lascio casa. E come sempre non è mai facile prendere certe decisioni. Lascio un gruppo di giocatori ma soprattutto di uomini straordinari, una tifoseria che ha imparato ad apprezzarmi e che nonostante qualche incomprensione mi ha voluto bene”, scrive il giocatore che alsi è costruito una famiglia avendo sposato Paola Preziosi, figlia del presidente rossoblù. “Volevo ringraziare tutto lo staff tecnico e le persone che mi hanno accompagnato in questa bella esperienza a Genova – aggiunge. Ora si apre un nuovo capitolo ma non dimenticherò mai i valori del Grifone e di una maglia che ho onorato fino all’ultimo istante”.ritroverà in gialloblù molti suoi ...

CalcioWeb : #Verona, Miguel #Veloso trova gli ex compagni e saluta il #Genoa - fantapazzcom : Ufficiale: Veloso è un nuovo giocatore del Verona - CalcioNews24 : Miguel Veloso all’Hellas Verona, è ufficiale: il comunicato -