Veretout alla Roma Arriva l’annuncio del club

Veretout alla Roma - c’è l’accordo : alla Fiorentina 17 milioni più 2 di bonus : La Roma ha vinto il duello con il Milan per Jordan Veretout: accordo con la Fiorentina per il francese, che firmerà un contratto quinquennale.“powered by Goal”Dopo Gianluca Mancini, ecco Jordan Veretout. In poche ore la Roma mette a segno un doppio colpo, provando così a sopperire alle partenze illustri delle prime settimane di calciomercato e, nel contempo, a rianimare un ambiente depresso.L’accordo, secondo ‘Sky Sport’, è ...

Calciomercato Milan - ultime notizie : sfida alla Roma per Veretout : Calciomercato Milan, ultime notizie: sfida alla Roma per Veretout Come ben sappiamo, il centrocampista francese Jordan Veretout è l’obiettivo dichiarato del Milan. Dopo la prima richiesta da 25 milioni, la Fiorentina sta abbassando le pretese. L’intenzione di Maldini, Boban e Massara è chiudere a breve per metterlo a disposizione di Giampaolo per il ritiro che scatta oggi. C’è ottimismo, anche se la Roma ha alzato la sua offerta: 10 milioni ...

Veretout parte per il ritiro. Possibile riavvicinamento alla Fiorentina : Veretout ha deciso di partire con la Fiorentina per il ritiro in Trentino. Nonostante in un primo momento avesse dichiarato di voler rinunciare per motivi personali. Secondo l’edizione Fiorentina del Corriere della Sera la decisione potrebbe essere interpretata come un cambio rotta del francese. Si tratta di segnali di riavvicinamento con la Fiorentina, visto che non sono andate ancora a buon fine le trattative con Milan e Roma. Pradè ha ...

CorSport : Veretout è tentato dalla Champions e da Ancelotti : Veretout al centro dei desideri. Sul centrocampista della Fiorentina ci sono la Roma, il Milan e, naturalmente, il Napoli. Il Corriere dello Sport racconta dell’incontro di ieri tra Pradè e Petrachi. Il tentativo da parte dei giallorossi di accaparrarsi il francese come ipotesi B in attesa di un responso su Barella è concreto, ma ci sono due cose che fermano la trattativa. La prima è che la Fiorentina vuole 25 milioni cash e non accetta la ...

Calciomercato - Veretout vicino alla chiusura con una squadra italiana - non è il Napoli - la situazione : Potrebbe essere giunta ad un passo dalla conclusione la corsa che porta a Jordan Veretout. Il centrocampista è stato nelle ultime settimane al centro numerose voci di Calciomercato che l’hanno voluto vicino prima al Napoli, poi al Milan ed infine alla Roma e, a quanto pare, si potrebbe essere arrivati ad una svolta decisiva. I dirigenti della Fiorentina, dopo aver incontrato nella giornata di martedì il Milan, nelle scorse ore hanno avuto ...

Le ultime trattative di calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Milan - primi "colpetti" : dopo Krunic dall'Empoli - in arrivo Veretout dalla Fiorentina : Si muove il mercato del Milan. Alla ufficializzazione dell'acquisto di Rade Krunic, 25enne centrocampista bosniaco dell'Empoli (8 milioni più 2 di bonus), si aggiunge l'indiscrezione secondo cui i rossoneri abbiano trovato un'intesa con la Fiorentina per un'altra mezzala, il francese Jordan Veretout