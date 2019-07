Vacanze | Coldiretti | un italiano su 5 in viaggio con animali

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Quasi unsu 5 (19%) quest’estate parte in vacanza con il proprio animale, grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità ‘pet friendly’ lungo tutta la Penisola. È quanto emerge da una analisi/Ixè, in occasione del primo weekend da bollino rosso della stagione, dalla quale si evidenzia che appena una minoranza del 13% rinuncia perché non è possibile accogliere nella struttura di permanenza cani e gatti ma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci. L’accresciuta disponibilità purtroppo non ha ancora debellato completamente la piaga degli abbandoni che – denuncia la– registra il picco proprio nei mesi estivi in cui si calcola che vengano lasciati per strada circa 20mila cani al mese.La maggioranza dei 39 milioni di italiani inperquest’estate – riferisce– ha scelto di alloggiare in case di ...

