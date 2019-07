Vacanze | alla scoperta delle città italiane in sella alla bicicletta

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) “Scoprire leina unagrazie anchediffusionepiste ciclabili che nei capoluoghi di provincia da nord a sud sono cresciute del 15,4% in cinque anni con il record nazionale di Milano che ha fatto registrare un balzo addirittura del 30,5%“: è quanto emerge da un’elaborazione di Uecoop, l’Unione europeacooperative, sugli ultimi dati Istat in occasione del grande esodo estivo con milioni di italiani in viaggio per scoprire località di mare e montagna e. “Per girare centri urbani o per scoprire l’ambiente e la natura – sottolinea Uecoop – laresta uno dei mezzi preferiti dai turisti. ” “Laè uno dei mezzi più usati per spostarsi in libertà grazie anche a una rete di percorsi che – sottolinea Uecoop – nelle principalicresce sempre di più con alcune realtà che hanno già superato i ...

francocrosti1 : -> In casa non hai nessun libro e nessuno ha un titolo di studio superiore alla terza media. Però vai avanti perché… - Bukaniere : Ieri 1° anniversario matrimonio (più 10 anni di convivenza, non vi allarmate). Un anno fa e 2 giorni dopo, alla vig… - MarcoDalBianco2 : @marcimarti17 @virginiaraggi @agenziademanio @CasaPoundItalia Mi sto cagando addosso dalla paura dei fascisti, guar… -