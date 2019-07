Usa,oppioidi usati come antidolorifici

Narcotraffico - gli oppioidi sintetici made in China prendono il posto dell’eroina. E spingono la migrazione da Messico a Usa : Come si suol dire, “se una farfalla batte le ali a Pechino, a New York si scatena una tempesta”. In tempi di globalizzazione e “trade war”, l’interdipendenza tra le due superpotenze mondiali ha già lasciato sul campo diverse vittime, ridefinendo la catena di distribuzione globale in comparti che spaziano dall’abbigliamento all’hi-tech. Il Narcotraffico non fa eccezione. Lo sanno bene gli abitanti di La ...