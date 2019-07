Una Vita Anticipazioni 20 luglio 2019 | la puntata di stasera su Rete 4

Francesco Saverio Borrelli - Una Vita in magistratura : Fonte foto: LapresseFrancesco Saverio Borrelli, una vita in magistratura 1Sezione: Cronache Francesco Curridori Francesco Saverio Borrelli, il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano che guidò il pool di Mani Pulite è morto oggi all'età di 89 anni

Spoiler Una Vita : Silvia cerca di convincere Arturo ad informare i vicini della sua cecità : Ci sono molte novità all'interno della longeva soap opera spagnola, intitolata "Una vita" che riesce a coinvolgere lo spettatore con l'arrivo di nuovi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, la trama si concentrerà intorno al personaggio di Arturo (Manu Regueiro) che vivrà un momento complicato nella sua esistenza. Il colonnello dimostrerà l'intenzione di nascondere la propria malattia ai vicini di casa, ma metterà ...

Al via le riprese di Legacies 2 : sul set Thomas Doherty come interesse amoroso di Una delle gemelle? Le novità dal Comic-Con : Niente promo a San Diego per Legacies 2 le cui riprese inizieranno proprio in questo fine settimana e che, quindi, non si è mostrata durante il panel di ieri al Comic-Con 2019. Per i primi dettagli video dovremo attendere un po' ma non per le prime rivelazioni che hanno già incuriosito i fan dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals soprattutto perché annunciati da una moderatrice di eccezione, Candice King alias Caroline Forbes ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca vede il chiama angeli di suo figlio : Nuove Anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola, "Una vita", interpretata fra gli altri da Montserrat Alcoverro (Ursula Dicenta) e Ines Aldea (Celia Verdej). Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 22 al 27 luglio, dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi su Canale 5 ed il sabato in prima serata su Rete 4. Al centro di tutte le vicende di questa settimana ci saranno i problemi ...

Anticipazioni Una Vita del 20 luglio su Rete 4 : Carmen seguita da un uomo armato : Continua la programmazione serale di Una Vita, che anche oggi 20 luglio andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:30. Forte dell'assenza de Il Segreto, relegato al solo palinsesto pomeridiano di Canale 5, la telenovela ambientata ad Acacias 38 potrà così essere trasmessa per più di due ore, terminando alle ore 23:40 circa (quando lascerà spazio al film 'I laureati'). L'appuntamento odierno sarà ampiamente caratterizzato dalla scoperta di ...

Volo urgente dell’Aeronautica Militare per Una ragazza sarda di 24 anni in imminente pericolo di vita : Una ragazza di 24 anni, in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia, è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio di oggi, da Cagliari a Ciampino, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero all’ospedale “Fatebenefratelli” di Roma. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i ...

Una Vita - il bacio tra Flora e Peña : anticipazioni puntata 20 luglio : Nuova puntata serale per la soap Una vita, che torna puntuale con due episodi sabato 20 luglio a partire dalle 21.25 su Rete 4. Di seguito le anticipazioni delle trame. Una vita anticipazioni trama sabato 20 luglio Samuel mente a Ursula per nasconderle di essere stato da Diego insieme a Blanca. In preda alla collera, Blanca sottrae un coltello durante la cena, vuole minacciare Ursula per sapere dove si trova Moises. Quando la madre le trova il ...

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 20 luglio 2019 (in prima serata) : anticipazioni puntata 769 di Una VITA di sabato 20 luglio 2019 (in prima serata su Rete 4): Samuel e Diego mettono informano Felipe e Leonor che Moises è sicuramente vivo e che Ursula di certo sa dove si trova. Ora devono però pensare a come dirlo a Blanca. Arturo intende operarsi, ma il medico gli fa capire che deve prima attendere di avere perso del tutto la vista. Valverde comunque appare sempre più scontroso e Silvia non sa come essergli di ...

Continua l’attività eruttiva dell’Etna : la scorsa notte si è aperta Una bocca effusiva sul fianco nord del cratere : Continua l’attività eruttiva nel nuovo cratere di sud-est dell’Etna. Lo rende noto l’Osservatorio Etneo dell’Ingv. Nella notte, all’1.07, si è aperta una bocca effusiva sul fianco settentrionale del cratere, che ancora in questo momento sta emettendo una colata di lava diretta verso il versante occidentale della Valle del Bove. Il fronte lavico attivo era a circa 1,5 chilometri dal punto d’emissione. E’ ...

Una Vita - puntata serale del 20 luglio : Diego vuole svelare a Blanca che il figlio è vivo : Sabato 20 luglio su rete 4, a partire dalle 21,15 circa, andrà in onda il nuovo appuntamento serale con la soap Una vita incentrato principalmente sulle indagini di Diego riguardo la scomparsa del figlio di Blanca. Il maggiore degli Alday infatti, ha capito che, quanto sempre dichiarato dalla sua amata al momento del parto corrisponde a verità e, grazie alla rivelazione di Carmen, è riuscito a intuire che Moises è vivo ed è tenuto nascosto in un ...

Elisa Isoardi fa Una confessione su Salvini e la sua vita privata : Elisa Isoardi svela perchè è finita la storia d’amore con Matteo Salvini Tempo di vacanze per Elisa Isoardi che a settembre tornerà al timone de La prova del cuoco per il secondo anno di fila. La conduttrice piemontese ha preso in mano lo scettro di Antonella Clerici lo scorso anno e, sulle pagine del settimanale Gente oggi, ha sottolineato che al momento la sua priorità nella vita resta il lavoro. Elisa Isoardi ha parlato però anche ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Antonito e la sua nuova invenzione : Antoñito ha una nuova invenzione da proporre alla fiera. Riuscirà a conquistare la fiducia di suo padre e ad assicurarsi un futuro roseo con Lolita?

La reincarnazione... ero Una principessa - poi l’incidente! Bimbo di 4 anni sa tutto della vita di Lady Diana : Il bambino è il figlio del celebre conduttore australiano David Campbell che, insieme alla moglie Lisa, ha raccontato la vicenda ai giornali, spiegando che il piccolo è stato sottoposto anche ad una serie di test per verificare quanto sostiene. Il 31 agosto saranno 22 anni che Lady Diana non c’è più, rimasta vittima di quel drammatico incidente della notte di Parigi. Ogni giorno però la sua storia si arricchisce di particolari inquietanti, di ...

Anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 luglio : Diego e Blanca di nuovo insieme : Una Vita Anticipazioni prossima settimana dal 22 al 27 luglio: Blanca e Diego di nuovo insieme, il piano contro Ursula Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Samuel e Diego informano Leonor e Felipe sulle loro ultime scoperte, rivelando che Moises è ancora vivo. Intanto, Samuel convince Blanca a ritardare la […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 luglio: Diego e Blanca di nuovo insieme proviene da ...