Un rapper molto famoso è detenuto da venti giorni in Svezia

Fonte : ilpost

(Di sabato 20 luglio 2019) A$AP Rocky è accusato di aver aggredito un ragazzo, ma lui sostiene sia stata autodifesa: ora è intervenuto perfino Donald Trump

knkheejune_ : @jaeminct__ che youjin hyung sta meglio, anche se non può essere al nostro fianco sul palco~ adesso, però, abbiamo… - thinkofzay : @bvngtanprincess Vocalist, rapper, songwriter e anche leader credo, perché non prendo mai decisioni senza consultar… - bvngtanprincess : non ho un volto che viene ricordato, quindi direi che il ruolo del visual non fa per me, quello di main dancer anco… -