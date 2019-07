Un altro Photoshop Fail per Kylie Jenner | ha fatto sparire un pezzo di coscia alla nuova

Fonte : news.mtv

(Di sabato 20 luglio 2019) Beccata Unper: haundiBFF News Mtv Italia.

gxldlxrry : @suprenanthes usavo quello di fenty ma nell'ultimo periodo (per risparmiare più che altro) ho comprato da wycon il… - ilGioMB : @IlContiAndrea Non so se abbiano usato photoshop o altro ma è raggiante da fare invidia ! Congratulazioni #TizianoFerro - NicoDM_foto : @somis @ilpost Più che altro perché utilizzare una foto chiaramente manipolata in photoshop (mano e braccio) come copertina? -