Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 09 | 10

(Di sabato 20 luglio 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata redazione da Francesco Vitale in studio sotto sequestro latte intero la petroliera britannica con 23 persone a bordo per Marta ieri nello Stretto di hormuz dai pasdaran le guardie della rivoluzione Iran In un primo momento era stato fermato anche un altro Carbo anch’esso di proprietà di un armatore britannico ma battente bandiera della Liberia per dei controlli di sicurezza dopo un po’ è stato lasciato libero di riprendere la navigazione altissima internazionale Londra protestato con forza minacciando conseguenze per imbarcazione ancora sotto sequestro non sarà rilasciata che Stati Uniti hanno rafforzato i pattugliamenti aerei nel golfo Cambiamo argomento cronaca una vettura è stata travolta da un treno merci a Castelveccana in provincia di Varese morti sul colpo due anziani marito e moglie Roberto le zampe di 82 anni e ...

