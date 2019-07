Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 07 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Iran sequestra petroliera britannica - 20 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi 20 luglio 2019: Iran sequestra petroliera britannica, l'annuncio dei pasdaran. E sale la tensione.

Calciomercato Roma News/ Non si molla Suso - Fonseca insiste! - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News, Fonseca vuole Suso ma costa tanto: Fonseca lo vuole a tutti i costi, ultime notizie sabato 20 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il capo della polizia Gabrielli nella sede della questura a Palermo durante la cerimonia a 27 anni dalla strage di via D’Amelio dove sono stati uccisi Il giudice Paolo Borsellino 5 agente della scorta commenta se tra noi Qualcuno ha sbagliato se qualcuno ha tradito per ansia da prestazione o per alcuni progetti siamo i primi a pretendere la verità e non ci ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Due nomi in caso di partenza di Florenzi - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Florenzi nel mirino del Tottenham, due alternative., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura esclude una crisi di governo abbiamo da realizzare riforme importanti è meglio vederti andare avanti dice il problema non è Di Maio Ma la politica dei no dei 5 Stelle sottolinea tardi Noi stiamo lavorando ai progetti alle cose da fare non alle poltrone per colpa di Salvini è Di Maio in Italia non si parla ...

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 19 luglio in studio Giuliano Ferrigno una chiarimento tocca all’Italia penso che il parlamento o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda così la cancelliera tedesca Merkel risponde anche nella conferenza stampa prima della pausa Le chiedo un commento su presunti finanziamenti che la lega avrebbe cercato in Russia quanti migranti dice non si può continuare con soluzioni ad ...

Terremoto Atene oggi : magnitudo e danni - le Ultime Notizie in diretta : Terremoto Atene oggi: magnitudo e danni, le ultime notizie in diretta La Grecia, come l’Italia, nell’ultimo periodo sono stati spesso soggetti a forte scosse di Terremoto. oggi è stata la volta di Atene dove è stato avvertita una scossa di magnitudo 5,1 che pur non causando gravi danni ha fortemente spaventato la popolazione. Terremoto Atene oggi, l’epicentro L’epicentro è stato segnalato a 22 chilometri a ...

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi ad Atene in tutta la Grecia la magnitudo è stata calcolata 5.3 gradi ci sono riversate in strada l’epicentro sarebbe a 23 km a nordovest della capitale a soli 2 km di profondità quindi è stato sentito con maggior parte sono segnalati blackout telefonici tanta ...

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellata amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiungere la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì ...

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il miliardario americano già se ne dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale minorenni il giudice di attuale di New York Richard Mana gli annegati domiciliari su cauzione in finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari offerto come garanzia 559 milioni di dollari ma per i ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Spari a Terni : carabiniere ferito - 19 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un carabiniere è rimasto ferito dopo che un uomo lo ha colpito dopo uno sparo: i dettagli, 19 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellato amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiunge la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì riprendiamo ...

Calciomercato Milan news/ Modric difficile - Cutrone piace ai Wolves - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan news, aggiornamenti sulle trattative: Cutrone piace in Premier League, Luka Modric..., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione Roberta Frascarelli un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame uccidendo almeno due prendono altri 10 lo riferisce l’emittente afgana solo news citando il portavoce del Ministero della Salute settimane oculari hanno riferito che due veicoli hanno preso fuoco dopo che era stato unità l’esplosione vicino agli studenti in coda il fatto di mattina ...